Louhimies pyysi useaan otteeseen anteeksi Ylen A-studiossa

Tunnen epäonnistuneeni ohjaajana, koska arvostamani näyttelijät ovat kokeneet yhdessä työskentelyn näin kauheana, ohjaaja Aku Louhimies sanoi Ylen A-studiossa maanantaina. Aiemmin joukko naisnäyttelijöitä oli kertonut Ylen haastattelussa Louhimiehen käyttävän alistavia ja nöyryyttäviä metodeja.

Louhimies pyysi A-studiossa useaan otteeseen anteeksi. Hän arvioi kommunikaation puutteen ja väärinymmärrysten johtaneen tähän tilanteeseen.

– Olen kuvitellut, että dialogi (näyttelijöiden kanssa) toimii ja että meillä on ilmapiiri, jossa (asioista) voi sanoa.

– Olen pahoillani siitä, että olen ollut ohjaaja, jolle ei ole voinut puhua. Jolle ei ole voinut sanoa, että ei tehdä näin.

Louhimiehen mukaan nyt on ”peiliin katsomisen paikka”.

– En halua mitenkään vähätellä tai kiistää näitä tunteita tai muistoja, vaan pyytää anteeksi.

Louhimies ei kuitenkaan osannut vastata Ylen toimittajalle, millaisesta peiliin katsomisen paikasta on kyse.

– En tiedä, ehkä tarvitsen jonkinlaista apua, kuka tietää.

Näyttelijä Pihla Viitala kertoo Ylen jutussa, että Suomen sisällissodan aikaan sijoittuvan Käsky-elokuvan kuvauksissa Louhimies laittoi torakan toukkia hänen iholleen. Niiden tarkoituksena oli tehdä Viitalan olo niin epämukavaksi, että tunne välittyisi katsojille.

Louhimies kertoi muistavansa tapauksen hyvin ja että siitä oli sovittu näyttelijän kanssa etukäteen.

– Torakat oli erikseen tilattu tähän kohtaukseen. Haluttiin, että ne olisivat hiuksissa ja vaatteissa. Torakat eivät ohjaajaa totelleet ja lähtivät minne sattuu, ei niiden ollut tarkoitus lähteä muualla kuin hiuksiin ja vaatteisiin, Louhimies sanoi.

Louhimies myös kiisti väitteet siitä, että hän olisi valehdellut kuvauksissa lapsinäyttelijälle tämän vanhemman juuri kuolleen saadakseen lapsen itkemään.

– Tämä on tosi tärkeää, koska tämä ei missään tapauksessa ole näin, sen täytyy olla jotenkin toisin, koska näin en ikinä toimisi.

– Lapsille pitää jäädä kuvauksista turvallinen olo. — Jos en ole tunnistanut vastuutani suhteessa näyttelijöihin niin lapsiin olen, Louhimies jatkoi.

