Lounea myi Jimm´s PC-Storen osakekannan ja keskittyy alueellisille markkinoille

Lounea Oy ja Jimm´s PC-Store Oy:n toimitusjohtaja Antti Järvinen ovat myyneet Jimm´s PC-Storen koko osakekannan saksalaiselle Caseking-ryhmälle.

– Olemme erittäin tyytyväisiä ratkaisuun, jolla Jimm´s PC-Storen liiketoiminta siirtyy osaksi johtavaa eurooppalaista PC-komponenttien ja pelialan konsernia. Jimm´sin toiminta on viime vuosina ollut vahvassa kasvussa ja yritys on saavuttanut merkittävän jalansijan PC-komponenttien ja pelaamisen verkkokauppana Suomessa, Lounea Oy:n toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen sanoo.

Jimm´s PC-Storen osuus Lounean liikevaihdosta oli viime vuonna yli 50 prosenttia.

Osakekaupan jälkeen Lounea ei tee enää verkkokauppaa.

– Yritys keskittyy teleoperaattori- ja it-toimintaan alueellisilla markkinoilla ja on valmis laajenemaan, Viitanen sanoo.

Jimm’s PC-Storen henkilökunta ja brändi pysyvät ennallaan. Yrityksessä työskentelee 42 henkilöä. Yrityksen toimipaikka on Turussa.

