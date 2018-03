Lunta sataa monin paikoin muutama sentti ja ajokeli on huono – sadealue siirtymässä kohti pohjoista

Eri puolille maata on luvassa tänään talvista ajokeliä ja muutama sentti lunta, kun lumisadealue liikkuu kohti pohjoista. Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että lunta ollaan saamassa etelästä aina Etelä- ja Keski-Lapin tienoille asti. Aamulla lumisadealue oli vallannut suuren osan eteläistä ja keskistä Suomea.

Huonosta ajokelistä on annettu varoitus suureen osaan maata. Päivystävä meteorologi Jari Tuovinen arvioi ennen aamukahdeksaa, että ainakin paikoin tiet voivat olla polanteisia, kun lumi ja jää on pakkautunut. Tuovisen mukaan ajokeli näyttäisi paranevan etelästä alkaen päivän aikana, kun enimmät lumisateet hellittävät.

Ilmatieteen laitokselta ennustetaan, että etelässä lumisade näyttää taukoavan aamupäivän aikana, mutta perässä saattaa vielä illankin aikana tulla paikallisia lumikuuroja.

Tulevina päivinä ainakin eteläisiin ja läntisiin osiin maata ennustetaan lauhaa säätä. Lämpötila voi nousta joitakin asteita plussalle, vaikka esimerkiksi yöllä olisi pakkasta.

STT

Kuvat: