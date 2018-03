Lunta voi sataa reippaan tuulen kera jopa 20 senttiä etelässä maanantaina

Toisena pääsiäispäivänä eli maanantaina Etelä-Suomessa saatetaan saada jopa 20 senttiä lunta, ennustaa meteorologi Jari Tuovinen Ilmatieteen laitokselta. Lumisateet näyttäisivät leviävän etelän lisäksi ainakin Kaakkois- ja Itä-Suomeen.

– Etelärannikolta kohti koillista yltävällä alueella lunta kertyy yleisesti 10 sentin molemmin puolin, Tuovinen arvioi lauantaiaamuna.

Lunta näyttää maanantaina pyryttävän reippaan tuulen kera, ja maa-alueillakin puuskat voivat olla tuntuvia. Ilmatieteen laitos varoittaa, että ajokeli on muuttumassa maanantain vastaisena yönä erittäin huonoksi etelästä alkaen.

Tuovisen mukaan maanantain lumisateet ovat tällä tietoa saapumassa paloittain eli sateessa saattaa välissä olla taukoja.

– Alkuun voi tulla ensimmäinen parin tunnin lumisade. Sen jälkeen lumisade voi hellittää, ja sitten voi olla edessä uusi aalto. Ei näytä siltä, että se olisi tasainen tykitys.

Lauantaiaamuna oli vielä epävarmaa, säästyisivätkö esimerkiksi Satakunta ja Pohjanmaa ainakin runsaimmilta lumisateilta.

– On mahdollista, että länsirannikko jäisi vähemmälle tai ilman lunta. Asia selviää, kun ennusteet tarkentuvat, Tuovinen sanoi.

Tänään lähinnä aurinkoista ja poutaista

Tänään sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Maan etelä- ja keskiosissa päivän ylimmät lämpötilat voivat yltää viiteen lämpöasteeseen. Maan etelä- ja keskiosissa on enimmäkseen selkeää ja poutaa, maan keskiosassa paikoin pilvisempää.

Maan pohjoisosissa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja Lapissa voi tulla paikoin lumikuuroja. Päivän ylimmät lämpötilat voivat maan pohjoisosissa nousta kolmeen plusasteeseen.

STT

Kuvat: