Maastohiihdon sekaviesti päätti Suomen kisat Pyeongchangissa

Suomi on sijoittunut kymmenenneksi Pyeongchangin paralympialaisten maastohiihdon sekaviestissä. Suomi jäi kärkiajasta kolme minuuttia ja 39 sekuntia. Kullan vei Ukraina, hopean Kanada ja pronssin Saksa.

Suomen joukkueessa hiihtivät tuolihiihtäjä Sini Pyy, näkövammainen hiihtäjä Inkki Inola parinaan opashiihtäjä Vili Sormunen sekä pystyhiihtäjä Ilkka Tuomisto. Pyy hiihti sekä ensimmäisen että kolmannen osuuden.

– Olihan se vähän rankkaa. Aika paljon piti aamulla tsempata, sai vielä kisavireen päälle. Mä hiihdin tänään Ilkalle ja meidän joukkueelle. Oli kyllä hauska hiihtää ja sain hyvät hiihdot tänään aikaiseksi. Tästä on kiva lähteä nyt seuraavaa neljää vuotta kohti, Pyy sanoo Suomen paralympiakomitean tiedotteessa.

Tuomistolle sekaviesti oli uran viimeinen startti paralympialaisissa.

– Onhan se aina hienoa tällä porukalla on ollut vetää. Kyllä mä oon ylpeä näistä muista. Eiköhän nämä muut jatka ja kehity taas isoilla askelilla kohti seuraavia kisoja. On ihan hieno siirtää viestikapula nyt nuoremmille. Varmasti tulee kisoja jatkossa seurattua katsomon puolelta, hän sanoo.

