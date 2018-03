Macron vaati ranskan nostamista takaisin maailmankieleksi

Ranskan presidentti Emmanuel Macron julkisti tiistaina suunnitelmansa, jonka tavoitteena on nostaa ranskan kielen arvostusta. Macronin mukaan kieli on ”aarre, jonka 700 miljoonaa ihmistä jakaa”.

– Olisi toki ylimielistä väittää, että ranska olisi maailman ainoa vapauden kieli, Macron sanoi.

– Kiduttajat ovat puhuneet ranskaa, ja valtavan hienoja asioita tehneet ihmiset ovat puhuneet ranskaa, presidentti jatkoi.

Macronin mukaan ranskan asemaa EU:ssa on parannettava varsinkin nyt, kun Britannia on jättämässä unionin. Lisäksi presidentti aikoo lisätä ranskan opetusta kotimaassa, kasvattaa ranskalaisten koulujen määrää ulkomailla ja tarjota lisää kielikursseja pakolaisille.

– Ranskan on vapautettava itsensä Ranskasta. Siitä on tehtävä jälleen maailmankieli, Macron vaati.

STT

Kuvat: