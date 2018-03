Macronin hellimä idea kansalaiskyselyistä uponnut hyvin EU-maihin

Valtaosa EU-maista aikoo osallistua Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ehdotukseen konsultoida kansalaisia EU:n tulevaisuudesta.

Ranskan EU-edustustosta kerrotaan, että konsultaatioihin on osallistumassa 26 maata. Vain Unkari sekä EU:n pian jättävä Britannia ovat jäämässä ulkopuolelle.

Konsultaatio kuulostaa järjestäytyneeltä, mutta ainakaan Suomessa ei ole vielä selvää kuvaa siitä, miten EU-keskusteluita on tarkoitus hyödyntää.

Macron on esittänyt EU-maille, että ne järjestäisivät avoimia keskustelutilaisuuksia, joissa puhuttaisiin siitä, mikä EU:ssa on hyvää ja huonoa. Ajatuksena on summata keskustelua myöhemmin EU-johtajien kesken ja toteuttaa ehkä myös jonkinlainen kysely.

Suomessa hallituksen ministerit ovat luvanneet pitää avoimia keskustelutilaisuuksia EU:sta, mutta niiden määrää tai aikataulua ei ole lyöty lukkoon.

Valtiosihteeri Samuli Virtasen (sin.) mielestä Suomessa käydään jo nyt paljon kansalaiskeskustelua EU:n tulevaisuudesta. Keskustelua ei hänen mukaansa haluta ”macronisoida”.

Tapahtumia järjestävät niin ulkoministeriön Eurooppatiedotus, Ulkopoliittinen instituutti kuin komission ja parlamentin tiedotuskeskuksetkin. Myös iso joukko kansalaisjärjestöjä saa ulkoministeriöltä vuosittain rahaa EU-viestintään.

Ajatus erillisestä verkkokyselystä ei herätä Suomessa innostusta. Hallitus on ehdottanut, että sen sijaan tavanomaiseen eurobarometri-selvitykseen lisättäisiin pari kysymystä unionin tulevaisuudesta.

