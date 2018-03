Mäkäräinen hienolla kisalla kakkoseksi – ero Kuzminaan kaventui

Kaisa Mäkäräinen palasi palkintopallille ampumahiihdon maailmancupissa parin kuukauden tauon jälkeen, kun hän sijoittui toiseksi cup-kauden päättävän Tjumenin viikonlopun pikakilpailussa Tjumenissa. Cupin kokonaisvoitosta Mäkäräisen kanssa tiukimmin taisteleva Slovakian Anastasia Kuzmina oli 12:s ja johtaa Mäkäräistä nyt 16 pisteellä. Kun kaksi huonointa sijaa otetaan kummaltakin pois, on Kuzminan johto 27 pistettä.

Mäkäräinen suoriutui ammunnoista puhtaasti, ensimmäisen kerran cupissa sitten Ruhpoldingin pikakisan viime vuoden tammikuussa. Ykkössijalle kisassa ehti kuitenkin cup-kolmosena oleva Valko-Venäjän Darja Domratsheva, joka ampui myös puhtaasti ja voitti Mäkäräisen 1,2 sekunnilla. Domratsheva on Mäkäräisestä 39 pisteen päässä cup-pisteissä, ja huonoimpien sijojen vähennysten jälkeen kaksikolla on eroa vain 23 pistettä.

– Se tuo ennen kaikkea hiihtoon lisätsemppiä, kun pystyy ohittamaan sakkoringin. Ja tietää, että minun hiihtovauhdillani pystyy taistelemaan (kärkisijoista), Mäkäräinen kommentoi Ylelle puhdasta ammuntaansa.

Tjumenissa kisataan vielä takaa-ajo huomenna ja yhteislähtö sunnuntaina. Kolme sakkoa tänään ampunut Kuzmina lähtee takaa-ajoon minuutin ja neljä sekuntia Mäkäräisen perässä, joten cup-taisto voi hyvinkin tiukentua vielä maukkaasti ennen sunnuntain päätöskisaa. Eikä takana kärkkyvää, hienoon vireeseen loppukaudesta äitynyttä Domratshevaakaan voi täysin jättää laskuista pois.

– Mennään kisa kerrallaan. Mutta olen tyytyväinen joka tapauksessa omaan kisaani tänään, Mäkäräinen väisteli tarkempaa analyysiä cupin jännittävästä tilanteesta.

STT

