Mäkäräinen jatkaa cupin johdossa, pystyammunta harmitti kotikonnuilla

Kaisa Mäkäräinen jatkaa ampumahiihdon maailmancupin kokonaiskilpailun johdossa, vaikka ei yltänyt kärkitaistoon Kontiolahden pikakilpailussa. Mäkäräinen oli kisan kymmenes ammuttuaan kaksi ohilaukausta.

Mäkäräinen jäi valkovenäläisen Darja Domratshevan voittovauhdista 34,4 sekuntia.

– Pystyammunta harmittaa, koska se oli yksi tämän talven parhaita pystyjä. Kun on hyvä tunne ja tulee ykkönen, se harmittaa, Mäkäräinen kommentoi Ylen tv-haastattelussa.

Pystypaikan yhden sakon lisäksi hänelle tuli ohilaukaus makuulta.

Maailmancupin kärkipaikka kuitenkin pysyi, koska lähin uhkaaja Anastasia Kuzmina jäi selvästi Mäkäräisen taakse. Slovakialainen Kuzmina oli 30:s neljällä sakolla.

– Minun kannaltani on parempi, että pystyn olemaan hänen edellään. Mutta pitää muistaa, että meillä on kuusi kilpailua jäljellä, Mäkäräinen sanoi.

Domratsheva piti saksalaisen Franziska Hildebrandin takanaan puolen sekunnin erolla. Kolmas oli Italian Lisa Vittozzi 5,5 voittajalle hävinneenä.

Mäkäräinen kilpailee Kontiolahdella seuraavan kerran vasta sunnuntaina, sillä hän jättää lauantain viestikisat väliin. Ampumahiihdon päävalmentaja Antti Leppävuori kertoi Ylelle, että sekaviestissä joukkueeseen kuuluvat Venla Lehtonen, Mari Laukkanen, Tero Seppälä ja Olli Hiidensalo. Parikilpailussa kisaavat Suvi Minkkinen ja Tuomas Grönman.

Kaksi sakkoa ampunut Laukkanen oli perjantaina kahdella sakolla 40:s eli sai yhden maailmancupin pisteen.

– Hiihdellään nämä muutamat kisat niin hyvin kuin pystytään, Laukkanen totesi Ylelle.

Lehtonen oli perjantaina kahdella sakolla 53:s (-1,59,5) ja Laura Toivanen niin ikään kahdella sakolla 76:s (-2.43,8).

