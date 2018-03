Mäkäräinen kiristi voittoon takaa-ajossa – cup-taisto tiukkana päätöskisaan

Kaisa Mäkäräinen on voittanut ampumahiihdon maailmancupin takaa-ajon Tjumenissa. Mäkäräinen on maailmancupin kokonaiskisassa toisena ennen huomista yhteislähtönä käytävää kauden päätöskisaa. Tänään kuudenneksi sijoittunut Slovakian Anastasia Kuzmina johtaa viidellä pisteellä.

Voitto on Mäkäräiselle kauden toinen ja uran 23:s. Hän ampui neljältä ampumapaikalta kaksi sakkoa ja kukisti yhden sakon ampuneen Ranskan Anais Bescondin lopputaistossa 0,2 sekunnilla.

STT

