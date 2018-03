Mäkäräinen rutisti tärkeän voiton ja myhäili ”munkista”

Kaisa Mäkäräisen upean uran kolmas kokonaisvoitto ampumahiihdon maailmancupissa on otettavissa huomenna, kun kausi päättyy yhteislähtökisaan Venäjän Tjumenissa. Ero cup-kärki Anastasia Kuzminaan on enää viisi pistettä, kun Mäkäräinen taisteli hienon voiton tämän päivän takaa-ajokisassa. Kuzmina jäi kuudenneksi.

Voitto on Mäkäräiselle kauden toinen ja uran 23:s. Hän ampui neljältä ampumapaikalta kaksi sakkoa ja kukisti yhden sakon ampuneen Ranskan Anais Bescondin 0,2 sekunnilla.

Loppuvaiheen ratkaisua pohjusti viimeinen ampumapaikka. Mäkäräinen tuli sille neljäntenä, päälle 20 sekuntia Laura Dahlmeieria, Bescondia ja Darja Domratshevaa perässä. Aiemmin puhtaasti ampuneet Dahlmeier ja Bescond ottivat tuulen piiskaamina yhden sakkokierroksen ja Domratsheva peräti kaksi, mutta Mäkäräinen nakutti kaikki taulut alas ja pääsi Bescondin kanssa kärjessä ladulle.

– Siinä oli aika kova tuuli. Tuntui, että heittää viimeisen laukaukseni, mutta sain kuitenkin vedettyä sen takaisin. Hirveällä munkilla, Mäkäräinen kuvaili viimeistä ampumapaikkaa Ylen tv-haastattelussa.

Hiihtoratkaisua Mäkäräinen teki sitten viimeisessä nousussa. Ranskalainen Bescond oli sinnikäs, mutta taipui juuri tarpeeksi vaikka nousikin loppumetreillä vielä lähes rinnalle.

– Mietin siinä taktiikkaa, yritänkö viimeisessä nousussa vai jätänkö loppuratkaisuun. Tiesin kuitenkin, että Bescond on kova lopussa, joten mentiin vanhanaikaiseen eli nousussa jätetään, Mäkäräinen kertoi Ylelle.

Muista suomalaisista neljä sakkoa ampunut Mari Laukkanen oli 32:s ja samoin neljän sakon Venla Lehtonen 45:s.

Fourcade jatkoi cup-hallintaa

Ampumahiihdon ranskalaistähti Martin Fourcade jatkoi uskomatonta kauttaan, kun maailmancupissa kisattiin viimeistä edellisenä kilpailuna takaa-ajo Venäjän Tjumenissa. Fourcade otti yhdeksännen voittonsa tällä kaudella, eikä hän ole kertaakaan jäänyt palkintopallin ulkopuolelle tämän kauden 20 kilpailussaan.

Seitsemännen peräkkäisen maailmancupin kokonaisvoittonsa ottava Fourcade voitti cupin kakkosen, Norjan Johannes Thingnes Bön 47,9 sekunnilla.

Suomalaiskilpailijat Olli Hiidensalo ja Tero Seppälä ottivat sijat 46 ja 49. Hiidensalo ampui seitsemän sakkoa ja Seppälä neljä.

STT

