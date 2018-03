Mäkäräinen yhteislähtökisan neljäs Kontiolahdella – kasvatti maailmancup-johtoaan

Kaisa Mäkäräinen rouhaisi Kontiolahden maailmancupista mukavan pistepotin. Mäkäräinen kasvatti sunnuntaina yhteislähtökilpailun neljännellä sijalla cupin kokonaiskilpailussa karkumatkansa 53 pisteeseen.

Ero slovakialaiseen olympiavoittajaan Anastasia Kuzminaan on 16 pistettä, kun pisteistä poistetaan kaksi heikointa sijoitusta. Paremmuus ratkaistaan tällä laskentakaavalla, ja Mäkäräinen oli tässä vertailussa Kuzminan perässä sunnuntaihin asti.

– No joo, Mäkäräinen aloitti pistetilanteesta ja harkitsi hetken sanojaan.

– Ero ei ole paljon, koska jaossa on vielä 300 pistettä. Jos joku tykittää viisi voittoa, tilanne muuttuu aika paljon.

Mäkäräinen on päässyt olympialaisten jälkeen pahimpia kilpakumppaneitaan parempaan vireeseen, ja pistetilanne kiepahti Kontiolahdella kaikin tavoin Mäkäräisen eduksi.

– Ei Kaisa ainakaan suksella häviä näitä viimeisiä kisoja, Mäkäräisen valmentaja Jarmo Punkkinen vahvisti.

Mäkäräinen oli Kontiolahdella koko joukon parhaassa hiihtovauhdissa yhdessä Kuzminan ja Darja Domratshevan kanssa.

Kuzmina kiersi rinkiä

Sunnuntaina Mäkäräinen kiitti vauhdistaan koko maajoukkuetta. Hänet vapautettiin lauantain viesteistä, ja ylimääräinen lepopäivä oli tarpeen.

– Lepo näkyi tämän päivän vauhdissa. Olin silti tiukilla koko kilpailun. Seinänousussa yritin vähän säästää, että jaksaisin tasaisella. Uskalsin ottaa sen kovaa vain vikalla kierroksella, Mäkäräinen kertoi.

Mäkäräisen menestys maailmancupissa ratkeaa ampumapaikalla, ja suunta on ollut viime kisoissa hyvä etenkin pahimpaan vastustajaan Kuzminaan verrattuna.

Mäkäräinen selvisi yhteislähdöstä kolmella sakolla. Kuzmina höyläsi sakkorinkiä kuudesti.

– Ammunnasta ei tullut supersuoritusta, mutta se on ollut nyt aika tasaista. Se ei ehkä riitä huippusijoituksiin, mutta täytyy luottaa, että se kantaa menestykseen koko cupissa.

Yksi laukaus karkasi

Yhteislähdössä Mäkäräinen sai kansan huokaamaan pettymyksestä ensimmäisen makuupaikan kolmannella laukauksella, ensimmäisen pystypaikan ensimmäisellä ja toisen pystyn neljännellä laukauksella. Ne olivat kilpailun kolme hutia.

Ensimmäinen ja kolmas huti olivat niukkoja. Pystyammunnan ensimmäinen ohilaukaus karkasi Mäkäräiseltä rumasti kello 14:ään.

– Laukaus lähti, kun sain lukon kiinni. Näitä tulee joka talvi, mutta yleensä makuulta, Mäkäräinen valaisi patruunan karkumatkaa.

– Sössin sen pahasti. Ilman sitä olisi tullut podiumi.

Saksan Vanessa Hinzistä tuli sunnuntaina kuluvan kauden kymmenes voittaja naisten maailmancupissa. Italian huippuvireinen Lisa Vitozzi oli toinen ennen Ranskan Anais Chevalieria.

Mäkäräinen jäi voittajasta 43 sekuntia ja 26 sekuntia kolmannesta sijasta.

Maailmancup jatkuu torstaina Holmenkollenilla. Jäljellä on viisi cupin kilpailua.

STT

