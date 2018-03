Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu kiinnosti vain 20:tä kuntaa

Avustuksia opetus- ja kulttuuriministeriön kokeiluun viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta haki vain 20 kuntaa ympäri maan. Suomessa on yhteensä 311 kuntaa.

Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikön kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen arvelee, että laimeaan hakuintoon vaikutti kokeilun kalleus kunnille.

– Kunnan oma rahoitusosuus on siinä haussa merkittävä. Valtionavustus jää aika pieneksi kokonaiskustannusvaikutuksesta.

Toiseksi mahdolliseksi syyksi Lahtinen listaa kuntien kaukonäköisyyden.

– Kun maksuttomalle tielle lähtee, voi kokeilun jälkeen olla hankala luopua siitä. Valtiohan ei ole luvannut tälle mitään jatkotoimia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ei tiedä syytä hakuvähäisyyteen.

– Kun saadaan pengottua näitä hakemuksia, niin ollaan varmaan vähän viisaampia, pohtii opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvos Anne-Marie Brisson.

Hänen mukaansa taustalla saattavat vaikuttaa kuntien tiukat taloustilanteet ja erilaiset odotukset kokeilusta.

Kokeiluun käytetään viisi miljoonaa euroa valtion rahoitusta. Avustusten hakuaika alkoi helmikuun alussa ja päättyi perjantaina iltapäivällä. Vuoden kestävä kokeilu alkaa varsinaisesti elokuun alussa.

Yksityiset varhaiskasvatuspalvelujen tuottajat voivat olla kokeilussa mukana sopimalla asiasta kunnan kanssa.

Taustalla tasa-arvon edistäminen

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan alle kouluikäisten lasten kasvatusta. Sitä voidaan järjestää päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai muuna varhaiskasvatuksena, kuten kerho- ja leikkitoimintana.

Käytännössä kokeilu lisää noin 19 000 viisivuotiaan varhaiskasvatusta 20 viikkotunnilla.

Hallitusneuvos Brissonin mukaan lisäviikkotunnit rakennetaan varhaiskasvatuslain mukaisesti.

– Voidaan siis sanoa, että sisältö näihin 20 viikkotuntiin on päätetty muualla kuin avustusta hakeneissa kunnissa.

Kokeilun tavoitteena on selvittää, miten maksuton varhaiskasvatus vaikuttaa lasten osallistumiseen ja vanhempien työssäkäyntiin.

Helmikuussa opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) perusteli kokeilua koulutuksellisella tasa-arvolla:

– Hallituksen tavoitteena on varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen. Varhaiskasvatus ehkäisee syrjäytymistä, tasaa lasten kotitaustaeroja, lisää koulutuksellista tasa-arvoa ja tukee kasvua, kehitystä ja oppimista, Grahn-Laasonen sanoi tiedotteessa.

Vuodenvaihteessa tuli jo voimaan varhaiskasvatusmaksujen alennus. Alennus laski keskituloisen kahden lapsen perheen maksuja vuodessa yli 1 200 euroa.

