Maksuttomuus toisi tasa-arvoa

Eduskunta saa käsiteltäväkseen kansalaisaloitteen toisen asteen koulutuksen muuttamisesta maksuttomaksi. Ilmaista koulutusta vaativa kansalaisaloite on kerännyt yli 53 000 nimeä.

Aloitteen panivat alulle Pelastakaa Lapset ry, Suomen Lukiolaisten Liitto, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS, Nuorten mielenterveysseura Yeesi ja Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi sekä Suomen Vanhempainliitto.

Suomessa vain peruskoulu on täysin maksuton. Sen jälkeinen koulutus ei ole kaikkien nuorten ulottuvilla, vaikka lainsäädäntö sitä edellyttää. Lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opetus on ilmaista, mutta niissä opiskelijat joutuvat itse hankkimaan pakolliset oppikirjat ja tarvikkeet sekä maksamaan tutkintomaksut.

Alle 25-vuotiaista suomalaisista 15 prosentilla on toiseen asteen tutkinto suorittamatta. Nuorisobarometrin ennakkotietojen mukaan peräti neljännes toisen asteen tutkinnon keskeyttäneistä on lopettanut opinnot rahan puutteen takia.

Kansalaisaloitteen takana olevien yhdistysten selvityksen mukaan pelkän lukion käyminen voi tulla maksamaan nuoren perheelle jopa 2 500 euroa. Alasta ja oppilaitoksesta riippuen ammatillisten tutkintojen kustannukset saattavat nousta useaan tuhanteen euroon. Tutkinnolle kertyvä monen tonnin hintalappu asettaa nuoret keskenään eriarvoiseen asemaan ja aiheuttaa suuria haasteita vähävaraisille perheille.

Kansalaisaloitteessa vaaditaan lakimuutosta asian korjaamiseksi. Toisen asteen koulutuksen muuttaminen maksuttomaksi on tarpeen, koska peruskoulun päästötodistus ei takaa työllistymistä. Työmarkkinat edellyttävät vähintään toisen asteen tutkintoa eikä vähävaraisuus saa olla esteenä koulutukselle.

Lakimuutos edistäisi nuorten tasa-arvoa ja yhdenvertaistasi perheiden mahdollisuuksia kouluttaa lapsensa. Opiskelun maksuttomuus estäisi osaltaan eriarvoisuuden kasvua ja ehkäisisi nuorten syrjäytymistä.