Markkanen heitti jumboryhmän nurin – parhaat pisteet tammikuun jälkeen

Toisin kuin kaksi vuorokautta aiemmin Chicago Bullsin päävalmentaja Fred Hoiberg saattoi poistua tyytyväisenä pukukoppiin koripallon NBA-ottelun jälkeen.

Chicago nimittäin väänsi Suomen aikaa varhain torstaina Memphisistä kotivoiton lukemin 119-110.

Isäntien tehomiehenä hääri suomalaistulokas Lauri Markkanen, joka keräsi 22 pistettä ja kuusi levypalloa. Markkanen oli Chicagon pisterohmu.

Ero parin päivän takaiseen oli valtava, sillä silloin Chicago jäi pahasti Bostonin jalkoihin ja Hoiberg purki pettymystään julkisuudessa.

Toki myös Memphisin ja Bostonin tasossa on suuri ero, sillä ensiksi mainittu on hävinnyt 15 peliä putkeen ja jälkimmäinen on mestarisuosikkeja. Memphis on ollut tämän kauden heikoin NBA-joukkue.

Chicago karkasi toisella puoliajalla parhaimmillaan 21 pisteen johtoon, mutta vieraat nousivat vielä taistelemaan voitosta. Lopulta Chicago repäisi melko selvän yhdeksän pisteen voiton.

Ei yhden miehen show

Donkeillaan ihastuttaneen Markkasen lisäksi Zach LaVine sekä Kris Dunn rikkoivat Chicagosta 20 pisteen rajan. Molemmat heittivät 21 pistettä. Memphisin ykköstykki oli 29 pistettä upottanut Dillon Brooks.

Markkanen, LaVine ja Dunn ovat nuoria pelaajia, joiden varaan monet laskevat paljon.

– Paljon kunniaa joukkuekavereilleni. Tässä ei ole kyse vain yhdestä pelaajasta, ja se on hyvä asia tulevaisuuden kannalta. Meillä on useita pelaajia, jotka pystyvät tekemään tärkeitä koreja, Markkanen sanoi Bullsin Twitter-tilin videohaastattelussa.

Suomalaistulokkaan pistekeskiarvo on 14,8. Memphis-pelin pistemäärä on Markkasen suurin tammikuun jälkeen.

Muissa otteluissa juhlivat pääosin vierasjoukkueet. Chicagon lisäksi vain Los Angeles Lakers nappasi kotivoiton kaadettuaan Orlandon 108-107.

Utah, Toronto, Houston, New Orleans ja Cleveland sen sijaan juhlivat kotivoittoja.

Yksi kierroksen suurista hahmoista oli Toronton DeMar DeRozan, joka heitti peräti 42 pistettä. Toronto kaatoi jatkoajalla Detroitin 121-119 ja varmisti ensimmäisenä joukkueena pudotuspelipaikkansa.

