Markkanen pääsi voiton makuun – Bulls onnistui kellistämään Orlandon NBA:ssa

Lauri Markkanen auttoi joukkuettaan 13 pisteellä, kun Chicago Bulls sai päätettyä seitsemän ottelun tappiosarjan ottelussa Orlando Magicia vastaan lukemin 90-82. Markkanen kokosi perjantaina joukkueen mojovimman pistesaaliin yhdessä Sean Kilpatrickin kanssa.

Markkanen sai pelitilanneheitot koriin 40 prosentin tarkkuudella. Kolmen pisteen viivan takaa hän osui kerran viidestä yrityksestään. Levypalloja hänelle kertyi kahdeksan, ja teholukema pullistui +6:een.

Voitto oli Bullsille kauden 25:s, mutta se ei totisesti tullut rallatellen. Joukkue hävisi kolmannen neljänneksen pistein 9-25 ja hävisi sen aikana pelitilanneheitot 2-22.

– Aika harvoin tässä liigassa voittaa, jos tulee noin huono neljännes, Bullsin valmentaja Fred Hoiberg ihmetteli ESPN:llä.

– Voin sentään kiittää pelaajia siitä, että eivät luovuttaneet ja keksivät vielä keinon voittaa.

Bullsin pelaajille kertyi kolmannella neljänneksellä 14 perättäistä hutia, kun he eivät saaneet pelitilannekoria yli yhdeksään minuuttiin.

James vei Jordanilta ennätyksen

Clevelandissa kotijoukkue Cavaliersin tähtipelaaja LeBron James riisti yhden Michael Jordanin liigaennätyksistä nimiinsä. James johti 27 pisteellä, 11 syötöllä ja 9 levypallolla joukkueensa 107-102-voittoon New Orleansista, ja hänelle merkittiin 867:s perättäinen yli kymmenen pisteen peli.

Ottelu keskeytettiin ensimmäisen jakson lopulla, kun James sai donkilla kasaan 11. pisteensä.

James, 30, rikkoi esikuvansa ennätyksen 15:nnellä NBA-kaudellaan.

– Tämä on minulle iso juttu. Onnistuin rikkomaan ennätyksen, jota monet pitivät ylittämättömänä, James sanoi.

Jordanin ennätys oli vuosilta 1986-2001. James jäi viimeksi alle kymmeneen pisteeseen 5. tammikuuta 2007.

Kareem Abdul-Jabbar on perättäisten 10 pisteen pelien tilastossa kolmantena 787 ottelulla.

http://www.espn.com/nba/recap?gameId=400975875

STT

Kuvat: