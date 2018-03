Markkanen palaa pelikentälle Milwaukeeta vastaan

NBA-seura Chicago Bullsin suomalaiskoripalloilija Lauri Markkanen palaa tänään pelikentälle Milwaukee Bucksia vastaan käytävässä ottelussa. Markkasen seura kertoo pelaajansa paluusta Twitterissä.

Markkanen on seurannut joukkueensa viisi viime peliä sivusta. Bulls on perustellut Markkasen poissaoloa tätä kiusanneilla selkäkivuilla.

Markkanen pelasi viimeksi 11. maaliskuuta Atlantaa vastaan. Hän on tällä kaudella pelannut 60 ottelua seuransa 71 ottelusta ja koonnut keskiarvoikseen 14,9 pistettä ja 7,6 levypalloa.

Chicagon vieraaksi saapuva Bucks sen sijaan joutuu pelaamaan ilman suurinta tähteään. Kreikkalaissuuruus Giannis Antetokounmpo on poissa nilkkavamman takia. Hän on liigan neljänneksi tehokkain pistelinko 27,3 pinnan keskiarvollaan.

https://twitter.com/chicagobulls/status/977316011350286336

STT

