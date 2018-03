Markkanen palasi kentälle – Bulls voittoon

Koripallon NBA:ssa Lauri Markkasen Chicago Bulls voitti Orlando Magicin. Vieraskentällä pelannut Bulls voitti pistein 90-82.

Ennen ottelua Chicago oli hävinnyt seitsemän ottelua peräkkäin.

Edellisen ottelun sivussa ollut Markkanen pääsi tänään taas näyttämään taitojaan kentällä. Markkanen keräsi Sean Kilpatrickin kanssa joukkueensa parhaimmat pisteet. Molemmat keräsivät 13 pistettä. Markkanen otti lisäksi kahdeksan levypalloa.

Markkaselta jäi edellinen ottelu väliin, sillä Chicagon päävalmentajan Fred Hoibergin mukaan Markkasen kyynärpää oli arka. Markkanen on huilannut viime viikkoina useita otteluja selkävaivojen takia.

Orlandon parhaimmat pisteet nappasi Aaron Gordon 18 pisteellään. Hän otti lisäksi seitsemän levypalloa.

Bulls on voittanut nyt 25 ottelua ja hävinnyt 51. Orlandolla on takana 22 voittoa ja 53 häviötä.

STT

