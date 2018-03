Markkanen yhä sivussa, Chicagolle kotitappio

Cleveland Cavaliersin LeBron James oli liian juonikas pideltävä Chicago Bullsille koripallon NBA:ssa. James heitti Suomen aikaa varhain sunnuntaina 33 pistettä, keräsi 13 levypalloa ja antoi 12 korisyöttöä, kun Cleveland haki vierasvoiton 114-109.

Chicagon Lauri Markkasta ei kentällä nähty. Selkävaivoista kärsinyt suomalaiskoripalloilija oli sivussa myös joukkueensa kahdesta edellisestä ottelusta.

Markkasen lisäksi kotijoukkueen riveistä puuttuivat muun muassa Kris Dunn ja Zach LaVine.

Chicago Tribunen mukaan myös Dunn ja LaVine jättivät ottelun väliin loukkaantumisten takia. Lehden mukaan yksikään pelaajista ei ole kuitenkaan loukkaantunut vakavasti, joten trio saattaa palata peleihin nopeasti.

Dunn on satuttanut varpaansa, ja LaVinella on lievä jännetulehdus leikatussa polvessaan. Chicagon riveistä puuttuivat myös Noah Vonleh ja Robin Lopez.

Loukkaantumiset Clevelandin huolena

Myös Clevelandilla on suuria loukkaantumishuolia, sillä joukkue matkusti Chicagoon ilman Kevin Lovea, Rodney Hoodia, Kyle Korveria, Larry Nance junioria, Cedi Osmania ja Tristan Thompsonia.

Jamesin tehot olivat kuitenkin kotijoukkueelle liikaa. Hän teki NBA-uransa 70. triplatuplan eli keräsi kaksinumeroisen lukeman kolmessa eri tilastokategoriassa. Jamesista tuli vasta kuudes pelaaja, joka on rikkonut 70 triplatuplan rajan.

– Hänen pelaamistaan on hauska katsoa. Häntä vastaan ei ole hauska pelata, Bullsin päävalmentaja Fred Hoiberg tiivisti Jamesin esityksen Chicago Tribunelle.

James ei kuitenkaan kerännyt ottelun suurinta pistemäärää, sillä Chicagon Denzel Valentine heitti peräti 34 pistettä. Lisäksi hän keräsi seitsemän levypalloa ja antoi kuusi korisyöttöä.

Myös hallitseva mestari Golden State Warriors kärsii loukkaantumisista.

Muun muassa tähtinimet Stephen Curry, Kevin Durant ja Klay Thompson olivat sivussa, kun joukkue kaatoi vieraissa Phoenix Sunsin 124-109.

STT

