Markkasen Bulls taipui mestarisuosikille kotikentällään

Koripallon NBA:ssa Lauri Markkasen Chicago taipui kotitappioon, kun vieraaksi saapui mestarikandidaatti Boston Celtics. 89-105 päättyneessä ottelussa Markkanen heitti 12 pistettä, otti neljä levypalloa ja antoi yhden koriin johtavan syötön. Markkanen pelasi 30 minuuttia. Kymmenestä pelitilanneyrityksestä Markkanen heitti viisi sisään. Viidestä kolmen pisteen heitosta onnistui kaksi.

Bullsin riveissä Markkasta enemmän pisteitä teki Denzel Valentine, jolle kirjattiin 20 pistettä. Bostonin paras pistemies puolestaan oli Jaylen Brown 21 pisteellään.

Bullsin päävalmentaja Fred Hoiberg oli pettynyt joukkueensa esiintymiseen. Celtics vei Chicagoa mennen tullen, ja jo ensimmäisen neljänneksen päättyessä vierasjoukkue johti 35-16. Puoliajalle siirryttäessä lukemat olivat Bostonin hyväksi 55-29.

– Kun asiat kävivät vaikeiksi, me tavallaan luovutimme ja sanoimme: ok, tämä on liian vaikeaa meille, Hoiberg muun muassa sanoi pelin jälkeen.

Lauantaina Chicago voitti kotiparketillaan Dallasin. Tätä ennen taskussa oli viisi perättäistä tappiota.

Seuraavaksi Bulls kohtaa Memphis Grizzliesin.

STT

Kuvat: