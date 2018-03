Markkasen käsi pelasi paluuottelussa

Alaselän krampeista viime viikkoina kärsinyt Lauri Markkanen palasi vississä vireessä NBA-liigan peleihin tiistaina. Markkanen oli 22 pisteellään Chicagon tehopelaaja Houstonin 118-86-voittoon päättyneessä ottelussa.

Vain Houstonin Eric Gordon venyi pelissä pontevampaan pistesaaliiseen pussittamalla kotijoukkueen tiliin 31 pistettä. Joukkueen ykköstähdellä James Hardenilla oli vapaapäivä.

Markkanen saalisti pisteensä kelpo prosentein, sillä hän sai pelitilanneheitot koriin 53,3 prosentin osumatarkkuudella. Hän juoni koriin kahdeksan kahden pisteen ja kaksi kolmen pisteen heittoa sekä neljä vapaaheittoa viidestä.

Lisäksi Markkanen haali hyppysiinsä neljä levypalloa.

Muuten Houston riepotteli Chicagoa mielin määrin. Kotijoukkue johti puoliajalla peliä 21 pisteellä ja livahti kolmannella jaksolla 35 pisteen karkumatkalle.

– Houston kattaa kentän hienosti ja heittoja satelee joka puolelta. Joukkuetta on hieno katsoa, mutta vastustajana se ei ole kovin mukava, Chicagon valmentaja Fred Hoiberg tunnusti ESPN:lle.

Maajoukkuekuviot alkavat selvitä

Markkanen kertoi tiistaina Chicago Tribunelle ensi kesän suunnitelmistaan. Ohjelmasta tulee tiivis, kun hän viipaloi aikansa seura- ja maajoukkuevelvoitteisiin.

Markkanen on maajoukkueen käytettävissä viikon kesä-heinäkuun vaihteessa ja syyskuussa kolme viikkoa Suomen mahdollisten MM-jatkokarsintapelien takia.

– Olemme jo puhuneet tästä ja selvitämme kyllä asian. Vietän kesällä aikaani sekä Suomessa että Chicagossa. Meillä on siihen hyvä suunnitelma, Markkanen kertoi.

– Se on lopulta minun päätökseni. Tiedän, että maajoukkue haluaa minut jokaisen peliin. Pelaan keskikesän pelit ja selvitämme, miten sen toisen jakson saa sovitettua Bullsin harjoitusleiriin. Rakastan maajoukkuepelejä ja maani edustamista.

Lehden mukaan Chicagon valmennusjohto on ollut tiiviisti yhdessä maajoukkueen päävalmentajaan Henrik Dettmaniin.

http://www.espn.com/nba/recap?gameId=400975857

http://www.chicagotribune.com/sports/basketball/bulls/ct-spt-bulls-lauri-markkanen-offseason-20180327-story.html

STT

Kuvat: