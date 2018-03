Mathildedalissa pohditaan suklaakanan painoa ja järjestetään pääsiäistori

Salon Mathildedalin ruukkikylässä on paljon ohjelmaa pääsiäisenä.

Mathildedalissa voi muun muassa antaa koko pääsiäisen ajan arvauksensa PetriS Chocolaten suuren suklaakanan painosta ja voittaa herkkupalkinnon.

Perjantaina ohjelmassa on muun muassa Kyläpanimon uutuuden Fredrikin ja Second Chancen uuden Flower Power-malliston esittelyä. Illalla lauletaan karaokea ja järjestetään wanhan ajan iltamat 50-luvun teemalla.

Lauantaina kylässä järjestetään Kevään kutsu -tapahtuma. Luvassa on muun muassa pääsiäistori, pönttöpaja, munan metsästystä, luento mämmistä ja buffet-ruokailua. Illalla kankirautavarastossa esiintyy Edu Kettunen & Janne Rapola ja ravintola Terhossa Whale and the Village.

Sunnuntaina on tarjolla buffet-ruokailua ja kyläleipurin Foccacciapäivä. Teijon kansallispuistossa on puolestaan luvassa opastettua lumikenkäilyä perjantaina ja lauantaina.