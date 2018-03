Mediat: Venäjän kauppakeskuspalossa ainakin 37 kuollutta ja 69 kateissa

Venäjällä Siperiassa syttyneessä kauppakeskuksen tulipalossa 69 ihmistä on kateissa, kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto AP:n mukaan. Venäläismedioiden mukaan viranomaiset ovat vahvistaneet 37 ihmisen kuolleen. Monet uhreista ovat lapsia. Myös kateissa olevien joukossa on lapsia.

Loukkaantuneita on venäläisten tiedotusvälineiden mukaan kolmisenkymmentä. Rakennuksesta evakuoitiin parisataa ihmistä.

Tulipalo sattui Kemerovon kaupungissa Keski-Siperiassa noin 3 600 kilometrin päässä Moskovasta.

Venäjällä palosta ovat kertoneet muun muassa uutiskanava Sputnik, uutistoimisto Ria Novosti ja uutistoimisto Interfax.

BBC:n mukaan palo alkoi rakennuksen neljännestä kerroksesta. Kuolonuhreista moni oli elokuvateatterissa. Alueen kuvernöörin mukaan 13 kuollutta löytyi elokuvateatterin käytäviltä. Kahden teatterisalin katto romahti. Sosiaalisessa mediassa levinneissä videoissa näkyy, kuinka osa ihmisistä pakenee paloa hyppäämällä ikkunasta.

Paikallisten paloviranomaisten mukaan palo alkoi noin kello 20.30. Paikalle lähetettiin noin 300 palomiestä.

http://www.bbc.com/news/world-europe-43531684

STT

