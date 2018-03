Meksiko ja Kanada: USA:n terästulleja ei voi käyttää painostukseen Nafta-neuvotteluissa

Kanada ja Meksiko eivät vaikuta halukkailta sitomaan yhteen neuvotteluja Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksesta Naftasta ja vapautustaan Yhdysvaltain teräs- ja alumiinituontitulleista.

Molemmat maat torjuivat ministeritasolla Yhdysvaltain heittämän täkyn Nafta-sopimuksen muokkaamisesta Yhdysvaltain vaatimusten mukaiseksi tuontitullivapautuksia vastaan.

Meksikon talousministeri Ildefonso Guajardo kommentoi uutistoimisto Reutersille, että neuvottelut Naftasta etenevät edelleen itsenäisesti Yhdysvaltain terästullipolitiikasta huolimatta. Guajardon mukaan Nafta-neuvotteluihin ei pidä kohdistaa ulkopuolista painostusta.

Kanada aikoo jatkaa Yhdysvaltain asettamien teräksen ja alumiinin tuontitullien vastustamista, vaikka Kanadalle on Meksikon ohella myönnetty poikkeusasema tullien ulkopuolella, kertoi maan ulkoministeri Chrystia Freeland.

Myös Freeland torppasi ajatuksen siitä, että tuontitullivapautusta voitaisiin käyttää vipuvartena neuvoteltaessa Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksesta Naftasta. Freelandin mukaan Nafta ja tuontitullit ovat kaksi erillistä kysymystä. Hän kuitenkin sanoi, että sopu Naftasta on jo osapuolten ulottuvilla.

Kanada on Yhdysvaltain suurin alumiinin ja teräksen tuoja. Kanada myös ostaa noin puolet Yhdysvalloista viedystä teräksestä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi torstaina teräkselle 25 prosentin ja alumiinille 10 prosentin tullimaksut. Trump sanoi, että Kanada ja Meksiko saavat vapautuksen tulleista ainakin siksi aikaa, kun neuvottelut Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksesta ovat kesken. Jos Naftasta saadaan neuvoteltua uusi, Yhdysvaltoja miellyttävä sopimus, Kanada ja Meksiko välttyvät tulleilta, Trump sanoi.

Kiina ja Brasilia uhanneet vastatoimilla

Kiina kuvaili Yhdysvaltain asettamia tuontitulleja tuoreeltaan vakavaksi hyökkäykseksi globaalia kauppajärjestelmää vastaan.

Kiina on aiemmin sanonut, että se antaa ”tarkoituksenmukaisen ja välttämättömän” vastauksen Yhdysvalloille, jos maa ottaa käyttöön uhkaamansa tullimaksut. Toisaalta Kiina on myös todennut aikaisemmin, että kauppasota ei ole oikea lääke, vaan se vain satuttaa kaikkia osapuolia.

Teräsjätti Brasilia ärähti myös Yhdysvalloille tullipäätöksen tultua julki. Maa sanoo ryhtyvänsä toimiin suojellakseen maansa terästeollisuutta.

– Brasilia ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimiin kahdenvälisellä ja kansainvälisellä tasolla suojatakseen etujaan ja oikeuksiaan, Brasilian ulkoministeri Aloysio Nunes ja teollisuus- ja ulkomaankauppaministeri Marcos Jorge totesivat yhteislausunnossa.

Brasilia tuo Kanadan jälkeen toiseksi eniten terästä Yhdysvaltoihin.

https://www.reuters.com/article/us-china-usa-trade/trump-sets-steel-and-aluminum-tariffs-mexico-canada-exempted-idUSKCN1GK09C?il=0

STT

Kuvat: