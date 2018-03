Menoliikenne ruuhkauttaa teitä niin Tampereella kuin pääkaupunkiseudulla – Turussa ruuhkaa saaristoon päin mennessä

Pääsiäisen menoliikenne ruuhkauttaa pääväyliä parhaillaan niin pääkaupunkiseudulla, Tampereella kuin Turussa.

Nelostiellä liikenne Helsingistä Lahden suuntaan kulkee hitaasti erityisesti Kehä I:n liittymän ja Keravan välillä.

Ruuhka helpottanee iltaseitsemään mennessä, ennakoidaan Tieliikennekeskuksen päivystyksestä.

Muualla pääkaupunkiseudulla liikenne on ollut vilkasta koko päivän, mutta huomattavilta ruuhkilta on toistaiseksi vältytty.

– Vaikka teille mahtuu edelleen, on siellä pientä viivästystä, Helsingin Tieliikennekeskuksen päivystäjä Vesa Natunen sanoo.

Tampereella liikenne 9-tiellä Jyväskylään päin seisoo paikoitellen aloillaan.

Tieliikennekeskuksesta Tampereelta ennakoidaan, että myös Tampereella menoliikenne helpottanee iltaseitsemään mennessä.

Turussa pääsiäisen menoliikenne aiheuttaa parhaillaan ruuhkautumista saaristoon päin.

STT

Kuvat: