Merivartiosto varoittaa: heikot jäät voivat piiloutua lumen alle – myös laivaväylät vaaran paikka

Etelään ja lounaaseen alkuviikolle ennustetut vesisateet eivät näytä sulattavan kiintojäätä merenrantojen läheisyydestä ainakaan merkittävästi, arvioidaan Ilmatieteen laitokselta.

– Jotain sulamista voi tapahtua, muttei merkittävissä määrin. Lauhana päivänä kannattaa silti olla entistä tarkempi jäällä liikkuessaan, sanoo jääasiantuntija Niko Tollman.

Tollmanin mukaan jään päällä oleva lumipeite voi kuitenkin muuttua sohjoiseksi sateiden takia ja myöhemmin jäätyä uudelleen.

– Voi olla, että siinä ei pysty välttämättä hiihtämään tai luistelemaan, hän arvelee.

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan lämpötila voi nousta etelässä alkuviikosta useita asteita plussan puolelle. Lisäksi luvassa on eri puolille maata vesi-, räntä- ja lumisateita.

Muutaman päivän pilvinen ja sateinen suojasää ei ole kohtalonkysymys jääpeitteen paksuudelle rantojen läheisyydessä, Tollman arvioi. Merkittävämmässä roolissa on hiljalleen otettaan vahvistava kevätauringon lämpö.

– Sateiden yhteydessä on yleensä pilvistä eikä aurinko pääse haurastuttamaan jäätä, Tollman kuvailee.

Myös yöpakkaset voivat suojata jääpeitettä, vaikka päivällä aurinko lämmittäisi.

Lumi voi piilottaa heikot jäät

Suomenlahden merivartiosto kehottaa jäillä liikkuvia ihmisiä joka tapauksessa varovaisuuteen lähipäivinä. Jäät voivat ainakin paikoin heikentyä äkillisesti, ja esimerkiksi laivaväylien lähettyvillä laivojen peräaallot sulattavat ja siirtelevät jäätä.

Jalankulkija ei voi välttämättä silmämääräisesti havaita, kestääkö lumen alla oleva jää ihmisen painoa, Merivartiostosta huomautetaan.

– Jään päälle satanut lumi on petollista: jalankulkija ei näe, mitä lumen alla on. Siinä mielessä vaaditaan varovaisuutta ja tarkkaavaisuutta, arvioi johtokeskusupseeri Janne Ryönänkoski Helsingin meripelastuslohkokeskuksesta.

Lyhyen suojasääjakson jälkeen edessä näyttää olevan jälleen kylmempää säätä ensi viikon loppupuolella. Tällöin etelärannikkoa myöten ollaan jäämässä selvästi pakkaselle.

STT

