Merivartiosto varoittaa: jäät voivat heikentyä äkillisesti

Suomenlahden merivartiosto kehottaa jäällä liikkuvia ihmisiä varovaisuuteen, koska sää on näinä päivinä suhteellisen lauhaa. Viime aikojen pakkasista huolimatta jään vahvuus elää koko ajan ja jäät voivat heikentyä äkillisesti.

Jalankulkija ei välttämättä voi tietää, kestääkö lumen alla oleva jää varmasti, Merivartiostosta arvioidaan.

– Jään päälle satanut lumi on petollista: jalankulkija ei näe, mitä lumen alla on. Siinä mielessä vaaditaan varovaisuutta ja tarkkaavaisuutta, sanoo johtokeskusupseeri Janne Ryönänkoski Helsingin meripelastuslohkokeskuksesta.

Alkuviikosta ainakin etelässä ja lounaassa lämpötila voi nousta useita asteita plussan puolelle, Ilmatieteen laitos ennustaa. Lisäksi luvassa on vesi-, räntä- ja lumisateita.

Ensi viikon loppupuolella edessä näyttää jälleen olevan kylmempi jakso, sillä lämpötila on laskemassa etelärannikkoa myöten selvästi pakkaselle.

STT

Kuvat: