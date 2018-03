Merkel linjasi hallituksensa politiikkaa – arvostelee jyrkästi Turkin hyökkäystä Syyrian Afriniin

Saksan liittokanslerina neljännen kauden aloittanut Angela Merkel arvostelee jyrkästi Turkin hyökkäystä Syyrian Afriniin. Merkel linjasi uuden hallituksensa politiikkaa Saksan parlamentille tänään.

Merkelin mukaan se, mitä tapahtuu Afrinissa, ei ole hyväksyttävissä, vaikka Turkilla onkin liittokanslerin mielestä laillisia turvallisuusintressejä. Tuhansittain siviilejä on Merkelin mukaan joutunut Afrinissa vainon kohteeksi, heitä on surmattu tai he ovat joutuneet pakenemaan alueelta.

Turkin asevoimat ja Turkin liittolaiset valtasivat viime sunnuntaina Afrinin kaupungin kurdien YPG-joukoilta.

STT