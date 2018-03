Metka Kööri laulaa Juicea

Somerolainen sekakuoro Metka Kööri tarjoilee seuraavassa isossa omassa konsertistaan Juice Leskisen lauluja. Kuoro esiintyy sitä viime syksystä johtaneen salolaisen Anna Schukovin johdolla ensi sunnuntaina Someron seurakuntakeskuksessa.

Schukov on innoissaan ennen konserttia, sillä somerolaiset ovat tuoneet hänen työhönsä uutta sisältöä. Kuoronjohtajan mukaan kuoro on matkalla ammattimaisempaan suuntaan, vaikkakin se on harrastajakuoro.

Sunnuntain konsertissa kuoroa johtaa myös sen vuonna 2007 perustanut kanttori Olli Salomäenpää.

