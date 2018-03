Metsäkauris kaupungistuu Helsingissä

Metsäkauris on yksi Helsingin kaupunkialueen uusimmista tulokaslajeista. Metsäkauriita elää Helsingissä jo parisen sataa, arvioi ympäristötarkastaja Raimo Pakarinen Helsingin kaupungilta.

Metsäkaurista kaupunki kiinnostaa, koska sen edustamassa lokerossa ei ole muita lajeja, Pakarinen arvioi.

– Se on lajina vahvassa kaupunkilaistumisvaiheessa.

Kaupunki kelpaa elinympäristönä myös uhanalaisille lajeille. Esimerkiksi liito-orava on viimeisen viiden vuoden aikana mieltynyt kaupunkimetsiin ja asuttanut Helsingin länsi- ja keskiosat.

Toinen kaupunkiympäristössä viihtyvä uhanalainen laji on mustaselkäinen selkälokki, joita pesii tasakattoisten rakennusten ja asuinkerrostalojenkin katoilla, Pakarinen kertoo. Kanta on vahva myös Helsingin saaristossa, mutta katoilla pesivät linnut välttävät saaristossa saalistavat minkit ja supikoirat.

Kaupungissa elävät luonnoneläimet työllistävät eläinsuojeluvalvojia, kertoo Suomen eläinsuojeluyhdistysten liiton toiminnanjohtaja Kati Pulli.

Rinnakkaiselo luonnoneläinten kanssa sujuu parhaiten, kun ne jättää elämään omaa elämäänsä ja pitää huolta siitä, etteivät lemmikkieläimet pääse aiheuttamaan häiriötä, Pulli neuvoo.

