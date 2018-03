Mourinho: Huomenna on uusi päivä

Manchester Unitedin pelit tämän kauden eurokentillä saivat tylyn lopun, kun espanjalaisvieras Sevilla haki Old Traffordilta 2-1-voiton ja paikan Mestarien liigan puolivälieriin. Unitedille kotitappio oli ensimmäinen europeleissä sitten valmentajalegenda Alex Fergusonin viimeisen Mestarien liigan taipaleen vuonna 2013, kun Real Madrid voitti Manchesterissa 2-1.

ManU-valmentaja Jose Mourinho jakoi kitkerän tappion jälkeen kunniaa sekä vastustajalle että omille pelaajilleen, ja totesi, että ”tällaista on jalkapallo”.

– Tiesin avausmaalin olevan tärkeä. Yritimme olla aggressiivisia ja intensiivisiä heti avausminuutista lähtien, mutta emme tehneet maalia ja Sevilla piti peliä hyvin hallussaan. Meillä oli paikkoja, mutta he tekivät maalin ja sen jälkeen kaikki kävi enemmän tunteisiin kiinni. Toinen maali teki kaikesta sitten mahdotonta, Mourinho kuvaili BT Sportille BBC:n mukaan.

Mourinhon mukaan Unitedilla oli hyviä jaksoja, mutta peli ei pysynyt tarpeeksi hyvin hallussa.

– Ei voi silti sanoa, että pelaajissani oli jotain vikaa tai heidän asennoitumisessaan.

– Tällaista on jalkapallo, mutta huomenna on uusi päivä ja lauantaina on uusi peli. Olen iloinen siitä, että pelaajat eivät peittele suruaan, mutta ei meillä ole aikaa draamaan.

http://www.bbc.com/sport/live/football/42912478

STT