Museot kiinnostavat

Suomalaiset ovat entistä kiinnostuneempia taiteesta ja historiasta. Museoiden kävijämäärissä tehtiin viime vuonna ennätys. Kaikkiaan museoissa vierailtiin Museoviraston tilastojen mukaan 7,1 miljoonaa kertaa.

Osasyy uuteen ennätykseen on museokortti, joka on lyönyt itsensä hienosti läpi. Sillä tehtiin yhteensä lähes miljoona museokäyntiä. Museokortti on edullinen yhteislippu, jolla pääsee 250 museoon, muun muassa Salon Veturitalliin ja Elektroniikkamuseoon.

Suosituimmat museot löytyvät luonnollisesti Helsingistä. Ateneumissa käyntejä oli viime vuonna 440 000, Helsingin kaupunginmuseossa yli 360 000 ja Kiasmassa lähes 300 000.

Turun ykköskohde on Turun linna yli 140 000 käynnillä. Wäinö Aaltosen museossa käyntejä oli 93 000.

Salo on niin maan kuin maakunnan pääkaupunkeihin verrattuna pieni paikkakunta, mutta sen taidemuseo kiinnostaa valtakunnallisesti. Veturitallissa kirjattiin maksulliset ja ilmaiskäynnit yhteen laskettuna 27 000 käyntiä, ja viime vuosi oli museon historian toiseksi paras. Kaupungin asukaslukuun suhteutettuna Veturitallin kävijämäärä on yhtä suuri kuin Kiasman.

Kuvataiteeseen ja historiaan törmää, vaikka ei museossa kävisikään. Muistomerkit, patsaat ja vanhat rakennukset kertovat paikkakunnan menneisyydestä kaikkialla maailmassa. Taidetta taas löytyy julkisista tiloista, vaikka niihin ei aina kiinnitäisikään huomioita.

Salossa on tänä vuonna näytillä erityisen paljon paikallista taidetta. Juhliva taiteilijaseura esittäytyy parhaillaan Veturitallissa, mutta se järjestää näyttelyitä myös muualla päin kaupunkia.

Veturitallissa ja salolaisessa museomaailmassa eletään parhaillaan jännittäviä aikoja. Museopalveluiden esimies ja taidemuseon johtaja Laura Luostarinen jää eläkkeelle, ja hänelle valitaan tänä keväänä seuraaja.

Luostarinen on tehnyt suhteillaan ja korkeatasoisilla näyttelyhankinnoillaan Salon taidemuseosta valtakunnallisesti tunnetun. Tästä seuraajan on hyvä jatkaa, mutta toisaalta myös odotukset ovat kovat. Veturitallin vieraat ovat tottuneet hyvään.