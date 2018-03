Muuviton maaliskuu

ASKO LEHTONEN. Hyvää huomenta kaikille. On sunnuntaiaamu, ja olemme siirtyneet kesäaikaan. Erityiset terveiset sinne ensimmäisen maailmansodan aikaiseen Saksaan ja Englantiin. Ja jos viisareiden siirtoa pidettiin erinomaisena ideana Itävalta-Unkarissa, keitä me olemme sitä vastaan hangoittelemaan.

Ja sitten uutisiin. Niitä meillä on tänä aamuna kommentoimassa monialainen asiantuntija, joka on sekä Aaltopahvi-yliopiston professori että Hoobo-akademin kunniatohtori.

– Viikon kohu-uutinen on ollut se, että tunnettu ja arvostettu elokuvaohjaaja on kuvauksissa kohdellut näyttelijöitä huonosti. Mitä tästä pitäisi ajatella.

– Suomi on niin, niin ja vielä kerran niin kulttuurivihamielinen maa. Kun tehdään taidetta, tehdään taidetta, eikä lueta YK:n ihmisoikeusjulistusta.

– Mutta ei kai näyttelijällekään saa tehdä mitä vain?

– Ammatinvalintakysymys, siis ohjaajan. Jos ohjaajilla olisi toisessa kädessä käsikirjoitus ja toisessa käytöksen kultainen kirja, jäisi moni elokuva tekemättä. Vaikka toisaalta…

– Niin mitä?

– Toisaalta voisi olla hyvä, että jäisikin.

– Ulkomailta. Ja ei, nyt ei puhuta siitä, että Hesburger avaa Bulgariassa Hesbulger-ketjun, vaan Venäjän presidentinvaaleista. Vladimir Putin valittiin neljännelle kaudelle murskaavalla tuloksella. Voiko tätä verrata Suomen vaaleihin ja Sauli Niinistön menestykseen.

– Ei voi.

– Mutta Putin sai yli 70 prosenttia äänistä ja Niinistö yli 60 prosenttia. Onhan se nyt melkein sama.

– Ei ole.

– Sekä Venäjällä että Suomessa oli kahdeksan ehdokasta. Toiseksi tullut sai Venäjällä 13 prosenttia ja Suomessa 12 prosenttia äänistä. Sekin on melkein sama.

– Ei ole.

– Kun nyt kerran olette asiantuntijana sinnikkäästi eri mieltä kuin toimittaja, niin perustelkaa nyt edes vähän.

– Venäjällä tulos saatiin manipuloimalla vaalikampanjointia ja ehkä äänestystäkin. Suomalaisia ei tarvitse manipuloida. Me teemme sen itse.

– Ja lopuksi luomme katseen tulevaan. Ensi viikonloppuna on pääsiäinen ja alkaa huhtikuu. Mitä ajatuksia se herättää?

– Ainakin sen, että on hyvä, kun tanssikielto päättyy.

– Tanssikielto? Ei kai sellaista enää ole olemassa.

– On toki. Meillähän on menossa muuviton maaliskuu.