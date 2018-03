Myös asianajaja vahvisti Puigdemontin lähdön – Valtionsyyttäjä: ”Jos hän on Belgiassa, tämä on nyt ihan puhtaasti Belgian murhe”

Kansanedustaja Mikko Kärnän (kesk.) mukaan Katalonian syrjäytetty johtaja Carles Puigdemont on lähtenyt Suomesta eilisiltana Belgiaan. Kärnä kertoo keskustelleensa asiasta Puigdemontin kanssa puhelimessa tänään alkuillasta.

– Kirjoitin välittömästi tiedotteen. Sovimme, että kun tilanne oli Suomessa sellainen, että häntä etsittiin, oli parempi kertoa, mistä on kysymys, Kärnä sanoo.

Puigdemontin asianajaja Jaume Alonso Cuevillas vahvistaa Twitterissä, että Puigdemont ei ole Suomessa.

Entinen katalaanijohtaja asuu Belgiassa, ja siellä luovutusprosessi on Kärnän mukaan jo käynnissä. Jos Puigdemont olisi ilmoittautunut pidätysmääräyksen jälkeen viranomaisille Suomessa, edessä olisi ollut pitkä prosessi, Kärnä sanoo.

– (Puigdemont) korosti, että hän on toiminut tähän saakka ja tulee myös jatkossa toimimaan täydellisessä yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa.

Suomessa vierailleen Puigdemontin etsintä alkoi aamulla, kun Espanjan kerrottiin tehneen hänestä kansainvälisen luovutuspyynnön. Keskusrikospoliisi arvioi pidätysmääräystä ja antoi lisätietoja saatuaan Puigdemontista etsintäkuulutuksen.

Valtakunnansyyttäjänviraston mukaan Suomen osalta asia on käsitelty, jos Puigdemont on poistunut maasta.

– Kaikki toimenpiteet loppuvat siihen asti, kun hän ehkä tulisi uudelleen tänne. Se EU-valtio, jossa hän on, harkitsee, miten toimii pidätysmääräyksen johdosta, sanoo valtionsyyttäjä Tuuli Eerolainen.

– Kun eurooppalainen pidätysmääräys tulee, se tulee kaikkien EU-valtioiden poliisiohjelmiin. Jos nyt olisi tavallinen tilanne, kai Belgiakin ottaisi hänet kiinni niin kuin meillä oli suunniteltu.

EU-maat voivat Eerolaisen mukaan reagoida pidätysmääräykseen myös matkustuskiellolla tai muilla rajoituksilla.

– Jos hän nyt on Belgiassa, tämä on nyt ihan puhtaasti Belgian murhe.

Maanpaossa Belgiassa

Puigdemont saapui torstaina Suomeen eduskunnan Katalonia-ystävyysryhmän vieraana.

Puigdemont on asunut lokakuusta lähtien omaehtoisessa maanpaossa Belgiassa. Espanjan viranomaiset syyttävät häntä muun muassa kapinaan yllyttämisestä.

Espanjan korkein oikeus päätti eilen asettaa yhteensä 13 katalonialaista poliitikkoa ja aktivistia syytteeseen kapinoinnista. Uutistoimisto AFP:n mukaan viisi on pidätetty ja kuudesta oikeus antoi kansainvälisen pidätysmääräyksen. Joukossa on myös Puigdemont. Rikoksesta tuomitulle voidaan langettaa 30 vuoden vankilatuomio.

Puigdemont kommentoi Katalonian tilannetta torstaina Helsingissä Pikkuparlamentin kansalaisinfossa pidetyssä tilaisuudessa. Hän ei kertomansa mukaan ole aikeissa palata kotimaahansa, koska uskoo joutuvansa heti vankilaan.

– Ehkä 25-30 vuodeksi, hän arvioi.

https://twitter.com/JaumeAlonsoCuev/status/977592358807199746

STT

Kuvat: