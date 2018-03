Naisjohtajien osuus on Suomessa yhtä suuri kuin Turkissa ja Kreikassa

Naisjohtajien suhteellinen määrä on Suomessa samalla tasolla kuin useissa Välimeren maissa ja huomattavasti alhaisempi kuin Virossa.

Asia ilmenee kansainvälisen tilintarkastustoimistojen ketjun Grant Thorntonin tutkimuksesta, jonka mukaan Suomessa johtajista noin 26 prosenttia on naisia.

Osuus on prosentin alhaisempi kuin Turkissa ja Espanjassa, mutta yhtä suuri kuin Kreikassa.

Johtajista naisia on Suomessa huomattavasti alhaisempi määrä kuin Virossa, jossa naisten osuus johtajista on 36 prosenttia. Venäjällä vastaava luku oli vieläkin korkeampi 41 prosenttia.

Italiassa johtajista naisia on tutkimuksen mukaan 34 prosenttia.

Virossa ollaan reippaasti Suomen edellä

Kyse Suomen tilanteessa on asennekysymyksestä, arvioi Grant Thornton Finlandin partneri Camilla Viherlaakso.

– Voi olla niin, että Suomessa johtoryhmät ovat keski-iältään esimerkiksi Viroon verrattuna niin paljon korkeampia, että eletään sitä vanhaa aikaa, eikä muutosta ole päässyt tapahtumaan, Viherlaakso pohtii.

Keskuskauppakamarin tiedot naisjohtajien osuudesta ovat identtiset toimitusjohtajanimitysten osalta. Sen mukaan naisten osuus toimitusjohtajanimityksistä oli viime vuoden aikana 26 prosenttia.

Naisten osuus pörssiyhtiöiden johtoryhmien jäsenistä oli vieläkin alhaisempi: 23 prosenttia, ja liiketoimintoja johtavista vain 11 prosenttia oli naisia.

Suomalaisten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista 8 prosenttia on naisia.

STT

