Nashvillen Rinne nousi harvalukuiseen joukkoon – ”Sarjan paras maalivahti”

Nashvillen maalivahti Pekka Rinne, 35, hämmästyttää jääkiekon NHL:ssä. Kokenut suomalainen on johdattanut runkosarjan loppupuolella joukkueensa 15 ottelun pisteputkeen ja on ykkösenä nollapelitilastossa.

Rinne piti maalinsa puhtaana jo kahdeksannen kerran tällä kaudella, kun Nashville kukisti Buffalon 4-0.

– Hän on ollut sarjan paras maalivahti. Sarjassa on paljon loistavia maalivahteja, mutta hän on ollut sitä koko kauden. Meillä on loistava joukkue, ja pelaamme loistavaa puolustuspeliä, mutta hän tekee isot torjunnat silloin kun tarvitaan, puolustaja P.K. Subban kehui NHL.comille.

Voitolla Rinne nousi harvalukuiseen joukkoon, kun hän saavutti jo kolmannella kaudella 40 voittoa NHL:ssä. Häntä ennen samaan ovat pystyneet vain Martin Brodeur, Miikka Kiprusoff, Braden Holtby, Jevgeni Nabokov, Jacques Plante ja Terry Sawchuk.

– Enpä tiennyt tätä, mutta se kuulostaa hyvältä. Nuo kaverit ovat lajilegendoja. Täytyy antaa tunnustusta joukkuekavereille ja valmennukselle. He ovat luottaneet minuun läpi vuosien ja antaneet minun pelata paljon, Rinne tuumi.

Barkov maalasi

Rinne torjui ottelussa kaikkiaan 35 kertaa. Nashvillen Miikka Salomäki vei ottelussa yhden syöttöpisteen.

Floridan ja Montrealin kohtaamisessa Floridan Aleksander Barkov puolestaan laukaisi yhden maalin. Montrealin maalilla Antti Niemi torjui 38 laukausta, mutta Montreal kaatui lopulta kotijäällään 0-2.

Bostonin ja Columbuksen mittelössä Columbuksen Markus Nutivaara teki yhden syöttöpisteen ja maalivahti Joonas Korpisalo torjui 34 kertaa. Columbus kampesi itsensä jatkoajalla 5-4 voittoon.

Bostonin maalivahti Tuukka Raskille kirjattiin 20 torjuntaa.

