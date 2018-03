Neljä vuotta vanha henkirikos Tampereen Tesomalla ratkeamassa – puukotuksesta epäilty ilmoittautui itse poliisille

Pitkään selvittämättä ollut henkirikos Tampereen Tesomalla on ratkeamassa, kertoo poliisi. Vuonna 1994 syntynyt tamperelaismies ilmoittautui kiirastorstaina itse poliisille selvittääkseen asiaa. Poliisi on pidättänyt miehen, ja häntä vaaditaan lauantaina vangittavaksi todennäköisin syin epäiltynä murhasta.

Poliisin mukaan vangitsemiskäsittelyä pyydetään salaiseksi.

Pidätys liittyy joulukuussa 2014 tapahtuneeseen puukotukseen. Puukotettu mies löytyi tuolloin varhain aamulla kuolleena Tesomalta kävelytieltä.

Henkirikoksesta epäilty mies on poliisin mukaan kertonut tapahtuneesta asioita, jotka vain tekijä voi tietää. Miehen dna-näyte täsmää poliisin hallussa olevan dna-näytteen kanssa.

– Meillä on ollut alusta lähtien se dna, jota me olemme hakeneet. Mies asuu sillä alueella, jota poliisi ei ole ehtinyt käydä vielä läpi, sanoo rikosylikomisario Jari Kinnunen.

