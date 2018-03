Nordean omistajat hyväksyivät pääkonttorin muuton Helsinkiin selvin numeroin

Nordean yhtiökokous on hyväksynyt Nordean kotipaikan ja pääkonttorin siirron Suomeen. Päätös syntyi erittäin selvin luvuin. Siirto vaati kahden kolmasosan enemmistön kokouksessa edustetuista äänistä, mutta lopulta kannatus nousi pitkän matkaa yli 90 prosentin.

Kokous päättyi juuri pramean tukholmalaishotellin Grand Hotellin talvipuutarhassa.

Nordean kotipaikkamuutoksen on tarkoitus tulla voimaan lokakuun alussa. Siirto edellyttää tarvittavat hyväksynnät viranomaisilta.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) pitää Nordean pääkonttorin muuttoa Suomeen kansantaloudelle merkittävänä päätöksenä. Orpon mielestä päätös osoittaa, että Suomi on houkutteleva ympäristö suurille yrityksille.

Orpon mukaan Nordean taseen koko on noin 580 miljardia euroa eli 260 prosenttia suhteutettuna Suomen kansantuotteeseen.

Orpon mukaan Suomi tarjoaa Euroopan pankkiunionin jäsenenä vakaan ja ennustettavan toimintaympäristön. Hän huomauttaa, että suuret pankit eivät ole enää yksin valtioiden ja niiden kansalaisten vastuulla, vaan päävastuu mahdollisista tappioista on yksityisillä sijoittajilla.

Wahlroos odotti mukavaa tilaisuutta

Ennen yhtiökokouksen alkua Nordean hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos sanoi odottavansa yhtiökokouksesta mukavaa tilaisuutta, joka menee mahdollisimman suuressa yhteisymmärryksessä.

– Kyllä minulla se käsitys lehtiä lukien on, että täällä on aika vankka enemmistö sen puolesta, Wahlroos huikkasi STT:n kysyessä kotipaikan siirrosta.

Monet STT:n ennen yhtiökokousta haastattelemat ruotsalaiset piensijoittajat suhtautuvat varauksellisesti yhtiön pääkonttorin siirtämiseen Suomeen. Ruotsalaisten piensijoittajien joukosta löytyi myös ymmärrystä muutolle taloudellisten seikkojen takia.

Muuttoa vastaan oli tukholmalainen Paul Oneil.

– En näe mitään hyviä syitä siihen, Oneil sanoi STT:lle ennen yhtiökokouksen alkua.

Hänen mukaansa muuttoa on kyllä perusteltu taloudellisilla syillä, mutta Oneilin mielestä hyötyjä ei ole näytetty toteen.

Hänen mielestään Nordealla olisi tärkeämpääkin tekemistä, kuten huolehtia maineestaan asiakkaiden keskuudessa. Hänen mukaansa Ruotsissa maine on kehno, eikä muutto tätä helpottaisi.

Kaikki suomalaispiensijoittajatkaan eivät ykskantaan liputtaneet muuton puolesta. Kolme vuotta Nordean omistajana ollut Panu Kajova on käynyt joka vuosi yhtiökokouksissa. Hän ei ole yksiselitteisesti Suomeen muuton puolella. Hänen mukaansa on näkökulmasta kiinni, olisiko muutto Nordealle hyväksi.

– Vaikea sanoa, molemmissa on puolensa kyllä, Kajova sanoi ennen yhtiökokouksen alkua.

STT

