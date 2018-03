Nyt tulee possulive – virtuaalivierailut sikaloihin ja navettoihin yleistymässä

Kuluttajien mahdollisuudet saada tietoa esimerkiksi sianlihan tai maidon tuotannosta ovat paranemassa.

Suomalaiset tilat pyrkivät yhä avoimempaan tuotantoon, ja ne hyödyntävät toimintansa esittelyssä muun muassa teknologian tuomia mahdollisuuksia.

Pohjoispohjalaiseen emolehmäpihattoon voi tehdä Youtubessa 360 asteen virtuaalivierailun. Etelä-Pohjanmaalla nurmolainen sikatila puolestaan kokeilee pääsiäisviikolla reaaliaikaista videoyhteyttä suositun norppaliven tyyliin. Samaiselle tilalle avattiin talvella ensimmäinen vierailijoille suunnattu katselutila eli showroom.

Tilan isäntä Pentti Honkala toi ajatuksen vierailijatasanteesta Hollannin matkalta.

– Vierailijat eivät tarvitse suojavaatteita, eivätkä käynnit häiritse sikoja. Jos mentäisiin samaan tilaan, kaikki siat nousisivat pystyyn. Nyt niiden päivärytmi jatkuu ennallaan, kertoo Honkala.

Eläinten hyvinvointitieteen professori Anna Valros Helsingin yliopistosta pitää suuntaa oikeana.

– Avoimuus kaventaa alkutuotannon ja kuluttajien välistä etäisyyttä, joka nykyään on turhan suuri, sanoo Valros.

Olennaista on, että esillä on todellisia kotieläintiloja, jotka antavat realistisen kuvan nykyaikaisesta eläintuotannosta. Livekameran käyttöä Valros pitää hyvin lupaavana.

– Ei ole realistista, että kuluttajat lähtisivät laajoin joukoin tilakäynneille, koska pääosa tiloista on kaukana etelän asutuskeskuksista. Eläinterveyden näkökulmasta käynnit eivät ole edes toivottavia, sanoo Valros.

STT

