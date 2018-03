OAJ pidentäisi oppivelvollisuutta ja laittaisi viisivuotiaat esikouluun – opiskelijajärjestöt eivät lämpene esitykselle

Opetusalan ammattijärjestö OAJ esittää oppivelvollisuuden pidentämistä ja esikoulun alkamista jo viisivuotiaana.

Järjestön esityksessä oppivelvollisuus päättyisi vasta kun nuori on suorittanut toisen asteen tutkinnon tai täyttänyt 19 vuotta. Nykyisin perusopetus päättyy käytännössä 9. luokan jälkeen ja viimeistään nuoren täyttäessä 17 vuotta.

– Ajatuksena on, että kenenkään ei pitäisi lähteä perusasteelta ennen kuin sen oppimäärä on saavutettu. Toisaalta nuorille tulisi mahdollisuus edetä opinnoissaan myös tavallista nopeammin, ja he voisivat suorittaa lukion ja ammatillisia opintoja jo peruskoulun yläluokilla, ehdottaa OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Esikoulu olisi OAJ:n mallissa kaksivuotinen ja siinä huomioitaisiin lapsen yksilöllinen kehitys.

– 5-vuotiaana lapsen oppimisherkkyys on parhaimmillaan. Lisäksi esiopetus tasoittaisi esimerkiksi perhetaustasta johtuvia eroja, Luukkainen perustelee.

Järjestön mielestä nykyinen oppivelvollisuusmalli on aikansa elänyt, sillä joka vuosi iso joukko nuoria putoaa koulutuksen ja työn ulkopuolelle. Tällä hetkellä noin 15 prosenttia ikäluokasta jää vaille toisen asteen tutkintoa ja syrjäytyneitä nuoria on lähes 70 000.

OAJ toivoo, että oppivelvollisuuden laajennuksesta voitaisiin päättää seuraavassa hallitusohjelmassa. Järjestö laskee mallinsa hinnaksi 300 miljoonaa euroa.

Oppivelvollisuus näyttää nousevan ensi kevään eduskuntavaalien teemaksi. Viime aikoina keskustelua on käyty ammattikoulun ja lukion oppimateriaalimaksuista. Eduskuntaan on tulossa kansalaisaloite toisen asteen opiskelun maksuttomuudesta.

”Esitys ei tartu todellisiin ongelmiin”

Toisen asteen opiskelijajärjestöt tyrmäävät OAJ:n esityksen oppivelvollisuusiän nostamisesta. Järjestöjen mukaan esitys on mekaaninen eikä tartu todellisiin ongelmiin.

Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL), Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS) ja ammattikoululaisia edustava Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ovat sitä mieltä, että mekaanisella pakottamisella heikennetään opiskelumotivaatiota, mikä johtaa heikompiin oppimistuloksiin.

– Ylioppilaslakin tai ammattipätevyyden pitää kertoa hankituista tiedoista ja taidoista, ei pelkästään läsnäolovelvoitteen täyttämisestä, painottaa FSS:n puheenjohtaja Bicca Olin.

”Ei oppivelvollisuutta viisivuotiaille”

Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtaja Anitta Pakanen pitää hyvänä, jos esiopetus laajenee koskemaan viisivuotiaita. Järjestö ei kuitenkaan kannata oppivelvollisuutta viisivuotiaille.

Pakanen arvioi, että viisivuotiaiden esiopetus sujuisi vastaavalla tavalla kuin kuusivuotiaiden.

– Tietenkin pitää huomioida se, että viisivuotiaat ovat erilaisessa kehityksen vaiheessa, hän muistuttaa.

