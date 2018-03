Salossa toimivista sosiaali- ja terveysalan yrityksistä kertovassa jutussa (SSS 10.3.) oli virhe. PlusTerveys-konsernilla on Salossa hammaslääkärikeskus, mutta sen nimi ei ole Salon Hammaslääkärikeskus. Salon Hammaslääkärikeskus on osa Suomen Yksityiset Hammaslääkärit Oy -ketjua, jonka osake-enemmistön on ostanut Pihlajalinna. Tämä asia kerrottiin oikein toisaalla jutussa.

Kalevi Satopään tätä mieltä -kirjoituksessa (SSS 13.3.) puhuttiin virheellisesti Korvenojan jätevoimalasta. Paikan oikea nimi on Korvenmäki.