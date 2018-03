Oikeus: Mitro Revon irtisanomiselle ei ollut riittäviä perusteita

Ortodoksipappi Mitro Revon työsuhteen päättämiselle ei ollut riittävän painavia perusteita, katsoo Helsingin käräjäoikeus. Oikeus toteaa kuitenkin, että Revon toimintaa yksittäistapauksissa voidaan pitää epäammattimaisena.

Helsingin ortodoksinen seurakunta joutuu tuomion perusteella maksamaan Revolle neljän kuukauden palkan sekä 15 000 euroa oikeudenkäyntikuluja. Korvauksien yhteissumma on noin 30 000 euroa.

Käräjäoikeus toteaa, että Revon yksittäiset sutkautukset ja kommentit esimerkiksi henkilöiden ulkomuodosta ovat aiheuttaneet monelle seurakuntalaiselle mielipahaa. Moitittava käyttäytyminen vaikutti oikeuden mukaan työsuhteen päättämiseen.

Oikeuden mukaan Repoon kohdistunut arvostelu olisi pitänyt saattaa hänen tietoonsa yksilöidysti viimeistään varoitustilaisuudessa, jotta Revolla olisi ollut mahdollisuus parantaa käytöstään. Revolle on oikeuden arvion mukaan perustellusti saattanut jäädä monista tapahtumista se käsitys, että hänen huumoriksi tai tilanteen keventämiseksi tarkoittamansa käyttäytyminen ei ollut moitittavaa.

Revon kanssa käytiin kehityskeskustelu toukokuussa 2016. Alle kolme kuukautta myöhemmin hänet irtisanottiin. Käräjäoikeuden mukaan näin lyhyt aika ei ollut riittävä.

Mitro Repo vaati Helsingin ortodoksiselta seurakunnalta kahden vuoden palkkaa, mikä on työsopimuslain määrittämän korvauksen enimmäismäärä. Vähimmäismäärä on kolmen kuukauden palkka.

Käräjäoikeus päätyi lähellä vähimmäismäärää olevaan korvaussummaan, koska oikeuden mukaan Revon moitittava ja aseman vastainen käyttäytyminen myötävaikuttivat työsuhteen päättämiseen.

