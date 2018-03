Oikeusministeri Häkkänen esittää kovempia rangaistuksia lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) esittää lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten kiristämistä. Ministerin mukaan rikoslakiin tulisi lisätä uusi säännös törkeästä lapsen raiskauksesta sekä korottaa seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistusta.

Häkkänen pyysi viime syksynä asiantuntijoita valmistelemaan esityksiä lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten kiristämiseksi. Ministeriön laatimassa muistiossa on esitetty uutta säännöstä, joka koskisi kaikkein törkeimpiä tapauksia. Jos kyse on samanaikaisesti raiskauksesta ja lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, rikosnimike voisi olla törkeä lapsen raiskaus, josta voisi saada 4-12 vuotta vankeutta.

Muistiossa on pohdittu myös lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistuksen korottamista neljästä vuodesta kuuteen vuoteen vankeutta. Ministeriön muistio on lähetetty lausuntokierrokselle.

– Lapsia täytyy kaikin mahdollisin keinoin suojella väkivalta- ja seksuaalirikoksilta. Pyysin virkamiehiltä ehdotuksia seksuaalirikosten rangaistusasteikon arvioimiseksi. Pidän näitä ehdotettuja kiristyksiä kannatettavina ja aion viedä niitä eteenpäin, Häkkänen sanoo tiedotteessa.

STT

Kuvat: