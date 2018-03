Oikeusministeri Häkkänen: Rangaistuksia lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista kovennettava

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) esittää lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten kiristämistä. Ministerin mukaan rikoslakiin tulisi lisätä uusi säännös törkeästä lapsen raiskauksesta sekä korottaa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistusta.

– Rikoslaki on yksi selkeä osoitus siitä, miten yhteiskunta suhtautuu lapsiin kohdistuviin rikoksiin. Sen takia haluan näitä kiristyksiä viedä eteenpäin, sanoi Häkkänen STT:lle eduskunnassa tiistaina.

Häkkänen pyysi viime syksynä asiantuntijoita valmistelemaan esityksiä lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten kiristämiseksi. Ministeriön laatimassa muistiossa on esitetty uutta säännöstä, joka koskisi kaikkein törkeimpiä tapauksia. Jos kyse on samanaikaisesti raiskauksesta ja lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, rikosnimike voisi olla törkeä lapsen raiskaus, josta voisi saada 4-12 vuotta vankeutta.

Muistiossa on pohdittu myös lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistuksen korottamista neljästä vuodesta kuuteen vuoteen vankeutta. Muistio on lähetetty lausuntokierrokselle.

Lakimuutokset saatetaan hyväksyä vielä tällä vaalikaudella eli ensi vuoden kevään eduskuntavaaleihin mennessä. Häkkäsen mukaan eduskunnasta näyttäisi löytyvän laajaa tukea kiristyksille: hallituksen lisäksi oppositiosta.

– Sen verran keskustelua on käyty eri puolueiden keskeisten edustajien kanssa, että tälle hankkeelle tuki kyllä löytyy. Sitten pitää lausuntopalautteen jälkeen saada ripeästi se lainsäädäntöesitys eduskuntaan, Häkkänen sanoo.

Hallituksen linjaukset ehkä toukokuussa

Ministerin mukaan hallituksen linjaukset ovat selvillä tällä tietoa toukokuun alussa, kunhan lausuntokierrokselta saatu palaute on käyty läpi. Sen jälkeen alkaa lain kirjoittaminen, mutta epäselvää on, ehditäänkö lakimuutokset saada eduskunnan käsittelyyn ennen kesätaukoa.

– Olen luottavainen siihen, että vaikka tämä tuotaisiin syksyllä (eduskuntaan) myöhemmin, kyllä yhteinen laaja poliittinen tahtotila on, että tämä asia menee eteenpäin, Häkkänen arvioi STT:lle.

Myös eduskunnan lakivaliokunnan puheenjohtaja Kari Tolvanen (kok.) on valmis ripeään käsittelyyn.

– Kun oikeusministerin esitys aikanaan tulee hallituksen esityksenä lakivaliokuntaan, käsittelemme sen nopealla aikataululla yhdessä asiaan liittyvän kansalaisaloitteen kanssa, Tolvanen arvioi tiistaina tiedotteessa.

Kansalaisaloite lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusasteikon koventamisesta luovutettiin eduskunnalle syyskuussa 2015.

Kymmenenvuotiaan tapauksesta keskusteltu

Syksyllä herätti paljon keskustelua tapaus, jossa aikuinen mies oli sukupuoliyhteydessä 10-vuotiaan tytön kanssa. Miestä ei tuomittu raiskauksesta, vaan hän sai vankeutta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Syyte törkeästä raiskauksesta hylättiin, koska oikeuden mukaan tapauksessa jäi näyttämättä yhdynnän tapahtuneen vastoin uhrin tahtoa.

Syyttäjä ja uhrin asianajaja hakivat miehelle tuomiota myös törkeästä raiskauksesta ensisijaisesti sillä perusteella, että mies olisi käyttänyt tilanteessa lievää väkivaltaa. Uhrin edustaja vetosi myös siihen, että uhri oli nuoren ikänsä takia avuttomassa tilassa ja kyvytön vastustamaan tekoa.

Hovioikeus kuitenkin katsoi, että nuori ikä ei riittänyt perusteeksi avuttomalle tilalle. Väkivallasta ei löytynyt oikeuden mukaan näyttöä.

