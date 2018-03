Omaishoitajille lisää tukea

VESA TUOMINEN. Yhteiskunnan arvot ovat koventuneet. Päättäjätasolla puhutaan jatkuvasti, mitä ihmisten hoitaminen maksaa ja miten se parahaiten hoidettaisiin. Paljon puhuttu sote etenee hitaasti ja epämääräisesti.

Terveydenhoidon uudistusta valmistellaan, mutta tuloksia syntyy hitaasti, josko ollenkaan. Moni pelkää jäävänsä hoitoketjujen ulkopuolelle. Ikääntyvät ihmiset pelkäävät joutuvansa persoonattomaan hoitoon vailla inhimillisyyttä.

Ihmisen arvo on vaihtelevaa valuuttaa euroissa. Niillä, joilla on mahdollisuus, ostavat kalliin hoidon ikääntyessäänkin. Muut saavat tyytyä siihen, mitä heille annetaan.

Omaishoitajat huolehtivat läheisistään kotona inhimillisesti ja rakkaudella. He saavat hoidosta pienen korvauksen, mutta säästävät yhteiskunnan järjestämän rahallisesti kalliimman hoitopaikan kustannukset.

En ole kuullut monenkaan omaishoitajan valittavan rahallisen korvauksen pienuudesta. Vaikeaksi elämäntilanteen on usea kokenut, koska ei pääse kodin ulkopuolelle hoitamaan omia asioitaan edes hetkeksi. Läheistä ei voi jättää yksin, mutta hoitoapuakaan ei saa.

Missä on vika, jos kerran omaishoitajien asiat on luvattu järjestää kuntoon. Eikö omaishoitajillekin kuulu pieni vapaahetki tehtävänsä lomassa? Hoitaminen on vaativaa ja henkisesti raskasta. Usein lyhytkin hetki kodin ulkopuolella ja kontaktit muihin ihmisiin voivat auttaa omaishoitajaa.

Kalliiden laitospaikkojen sijasta pitäisi rakentaa palvelutaloja, joihin pienempituloisillakin olisi varaa muuttaa. Palvelutaloissa palvelu olisi lähempänä ja nopeasti saatavilla, vaikka se maksaisikin.

Ihmisen hoitaminen näyttää ylipäätänsä päättäjien mielestä vähempiarvoiselta. Lähihoitajien, perushoitajien ja sairaanhoitajien palkat ovat pieniä. Heidän työnsä on silti vastuullista ja tärkeää.

Erilaisten huipputekniikan tutkimusten rahoista voisi lohkaista osan perushoitoon meille ihmisille. En ole innostunut robottien lanseeraamisesta työpaikoille tai kenties jopa kotiavustajaksi.

Voisimmeko seuraavissa eduskuntavaaleissa valita uusia edustajia, jotka ovat inhimillisten asioiden puolestapuhujia? Me maksamme kahdensadan kansanedustajan palkan. Ehkäpä meidän kannattaa miettiä, kenelle haluamme maksaa ja mistä.

Pienilläkin korjauksilla voi pitkäaikaissairaiden hoitoa kotioloissa helpottaa. Myös vapaaehtoisia tarvitaan.

Olisimmeko me, sinä ja minä, valmiit menemään seurakunnan tai Suomen Punaisen Ristin lähimmäispalvelun tai muiden järjestöjen tai yhdistysten kouluttamina helpottamaan monen ihmisen kokemaa alakuloisuutta ja yksinäisyyttä? Kun tapaan ikäihmisiä, huomaan osan kokevan riipaisevaa tuskaa ja unohdetuksi tulemisen tunnetta.

Jokainen meistä voi tehdä jotain sairaiden, yksinäisten ja masentuneiden hyväksi. Jokainen voi mitoittaa omat resurssinsa ja tehdä, minkä kykenee. Antaessaan saa itsekin. Yhteisöllisyys toimi aikaisemminkin maassamme. Elvytetään toisesta välittäminen uudelleen henkiin ja tuetaan erityisesti omaishoitajia.

Kirjoittaja on kirkkoherra