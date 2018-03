Ongelmissa ollut rahtialus saatiin hinattua Tallinnaan – vuodon syy ei tiedossa

Suomenlahdella pulaan joutunut rahtialus on saatu hinattua Tallinnan satamaan ja noin kaksi vuorokautta kestänyt meripelastusoperaatio on päättynyt, kerrotaan merivartiostosta.

Panaman lipun alla liikennöivä ja Pietariin matkalla ollut Glory Hongkong -rahtialus teki hätäilmoituksen vuodosta torstaina puolenpäivän aikaan. Ilmoituksen mukaan aluksen konehuoneeseen oli päässyt metrikaupalla vettä. Vuodon syy ei ole vielä tiedossa.

Helsingin meripelastuslohkokeskuksen johtokeskusupseeri Janne Ryönänkoski kertoi lauantaina aamulla, että rahtialuksen yli 20-henkisellä miehistöllä ei ole ollut vaaraa, vaikka alukseen on päässyt vettä.

– Miehistö on ollut koko ajan aluksella ja toimintakykyisenä. Sellaista välitöntä vaaraa ei ollut, että miehistöä olisi jouduttu evakuoimaan, vaikka siihenkin totta kai varauduttiin, Ryönänkoski kertoo.

Syy on vielä arvoitus

Hänen mukaansa vuodon syystä on vielä vain arvailuja.

– Tarkkaa syytä on mahdotonta tässä vaiheessa sanoa, koska konehuoneessa on niin paljon vettä. Syy selviää korjaustoimien yhteydessä.

Tuoreeltaan arvioitiin, että laivan konehuoneen merivesikaivoon olisi saattanut tulla putkirikko.

Vuototilanteesta ei aiheutunut vahinkoa ympäristölle, eikä öljyä ole vuotanut mereen alukselta.

Lähes parinsadan metrin pituinen alus korjataan Tallinnassa, sillä jo aiemmin kävi selväksi, että alusta ei pystyttäisi korjaamaan merellä. Hinausta turvasivat Suomesta vartiolaivat Tursas ja öljyntorjunta-alus Halli sekä Virosta vartiolaiva Kindral Kurvits.

Onnettomuusalus on valmistunut vuonna 2012.

Kaikkiaan meripelastusoperaatio kesti noin kaksi vuorokautta. Operaatioon osallistui tai varautui osallistumaan Suomesta yksiköitä Rajavartiolaitoksesta, Puolustusvoimista sekä Kymenlaakson ja Helsingin pelastuslaitoksilta ja muun muassa öljyntorjuntapalveluita tuottavasta Arctiasta.

