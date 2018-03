Operaattorit eivät innostu kytkykaupasta, vaikka viimeinen rajoitus poistuu

Kännyköiden ja liittymien kytkykauppa helpottuu, kun sitä rajoittanut säännös puretaan kesällä. Teleoperaattorit eivät kuitenkaan näillä näkymin innostu tarjoamaan uusia puhelin-liittymä-paketteja.

Nykylaissa määrätään, että jos operaattori tarjoaa yhteispaketissa päätelaitetta ja puhelinliittymää, samanlainen liittymä pitää olla kaupan myös erikseen. Nyt tämä rajoitus poistuu, eli asiakkaille on mahdollista tarjota uudenlaisia paketteja, joissa on sekä kännykkä että liittymä.

Vastaisuudessa kytkykauppaan sovelletaan samaa yleistä kuluttajansuojasäätelyä kuin muillakin aloilla.

Kytkykauppaa rajoittaneita erillissäännöksiä ei ole enää pidetty tarpeellisena markkinoiden kypsyessä. Nykyisin arvioidaan, että ihmiset mielivät liikkumavaraa matkapuhelin- ja liittymäsopimuksiin.

– Kuluttajat haluavat ostaa matkapuhelimen osamaksulla ja erillään puhelinliittymästä, summaa viestintäneuvos Kreetta Simola liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Kytkykaupan erillisrajoituksen purkava lakimuutos tulee voimaan 1. kesäkuuta. Samalla lain nimi muuttuu tietoyhteiskuntakaaresta laiksi sähköisen viestinnän palveluista.

Puhelin hankitaan osamaksulla

Kytkykaupan vapauttaminen vuonna 2006 veti kännykkä-liittymä-pakettien kaupan kovaan nousuun, mutta siitä on jo aikaa. Operaattorit ovat siirtyneet puhelinten osamaksumalleihin, ja kuluttajat hankkivat liittymänsä erikseen.

Lakimuutos tuskin aiheuttaa isoa muutosta markkinoilla, arvioi kuluttajaliiketoiminnan johtaja Pekka VäisänenDNA:sta.

– Mahdollista toki on, että jatkossa esimerkiksi lapsikohderyhmälle voitaisiin rakentaa oma kytkypaketti, jossa nettiä ei voisi käyttää iltaisin. Paketissa liittymää ei voisi ostaa ilman älypuhelinta.

Nykyisin suosituin tapa hankkia puhelin on Väisäsen mukaan kolmen vuoden osamaksumalli, josta ei koidu ylimääräisiä kuluja.

Elisa ei ole tarjonnut kytkykauppapaketteja enää moneen vuoteen, eikä kysyntää tai tarvetta tähän palaamiselle ole ilmennyt, kertoo liiketoimintajohtaja Jan Virkki. Hänen mukaansa laitteiden koroton luottokauppa on korvannut kytkykaupan.

Myöskään Telialla ei uskota, että vapauttaminen juuri vaikuttaisi kytkykauppaan

STT