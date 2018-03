Opettajat tarvitsevat lisää koulutusta koulukiusaamisen ehkäisyyn

Koulukiusaamisen ehkäisyä ja siihen puuttumista halutaan yhdenmukaistaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä ehdottaa raportissaan, että koulujen työrauhan turvaamiskeinojen tehokkuutta tutkitaan ja että kiusaamistilanteiden ennaltaehkäisystä ja selvittämisestä laaditaan yhtenäistävä ohjeistus.

Aiemman tutkimuksen mukaan yhtenäisten käytäntöjen puute on usein este kiusaamiseen puuttumiseen. Puuttuminen on myös todettu vaikeaksi, sillä suuri osa kiusaamisesta jää aikuisilta piiloon.

Työryhmä ehdottaakin, että opettajien täydennyskoulutusta tulisi suunnata koulukiusaamisen ehkäisyyn ja ryhmän hallinnan taitoihin. Osaltaan kiusaamista voidaan ehkäistä yhteisöllistä toimintakulttuuria vahvistamalla, sillä kiusaaminen on ryhmäilmiö.

Tarkennuksia lainsäädäntöön

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) nostaa esiin, että asiaan olisi puututtava jo päiväkodeissa.

– Tutkijat puhuvat yhdellä suulla, että jo varhaiskasvatuksessa aloitettu ennaltaehkäisevä työ vähentää ongelmien syntymisen todennäköisyyttä, Grahn-Laasonen sanoo tiedotteessa.

Työryhmä esittää, että varhaiskasvatuslakiin kirjattaisiin suoraan, että lasta tulee suojata kiusaamiselta, väkivallalta ja muulta häirinnältä.

Raportissa ehdotetaan myös muita tarkennuksia lainsäädäntöön. Esimerkiksi peruskoulua, lukiota ja ammatillista koulutusta koskevia lakeja tulisi tarkentaa kirjaamalla oppilaille ja opiskelijoille velvollisuus käyttäytyä muita kiusaamatta, kun nykyisellään lait vaativat heiltä asiallista käyttäytymistä.

Raportissa huomautetaan, että tarvitaan selvitystä nykyisten keinojen tehokkuudesta, esimerkiksi jälki-istunnon tarpeellisuudesta. Raportin mukaan Suomessa ei ole tutkittu sitä, millaisia vaikutuksia jälki-istunnolla on ja miten usein se jätetään suorittamatta.

STT

