Opiskelijat nostivat nuorten ja yksinasuvien osuutta yleisen asumistuen saajista

Lähes 60 prosenttia yleistä asumistukea nostaneista ruokakunnista koostui yksinasuvista vuosina 2013-2016, näyttävät Kelan tuoreet tiedot. Yksiasuvien osuus nousi 66 prosenttiin sen jälkeen, kun opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin viime vuonna.

Yli puolessa ruokakunnista, jotka saivat yleistä asumistukea 2013-2016, hakija oli alle 35-vuotias. Viime vuonna opiskelijat nostivat alle 35-vuotiaiden osuuden yli 60 prosenttiin.

– Yhteiskunnallisessa keskustelussa korostuvat erityisesti pääkaupunkiseudun asuntomarkkinat, sanoo Kelan johtava taloustutkija Signe Jauhiainen tiedotteessa.

Noin puolet asumistukea saavista ruokakunnissa asuu kuitenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella suurissa kaupungeissa ja kaupunkiseutujen kehyskunnissa. Noin neljännes asuu Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa.

Nuorilla lyhyemmät tukiajat

Vaikka nuorten osuus asumistukea saavista on suuri, he tarvitsevat yleensä tukea muita lyhyemmän ajan.

Vuosina 2013-2016 alkaneiden ja viime vuoden loppuun seurattujen tukijaksojen keskimääräinen kesto on Kelan mukaan 15 kuukautta.

– Valtaosa asumistuen saajista on nuoria, mutta nuorten tukijaksot ovat kestoltaan merkittävästi lyhyempiä kuin vanhempien ikäryhmien. Noin puolet alle 35-vuotiaiden asumistukijaksoista päättyi alle vuodessa, sanoo tutkija Tapio Räsänen Kelasta.

Tiedot esitellään Toimivatko asumisen tuet? -seminaarissa tänään.

