Oppositiosta täystyrmäys valinnanvapauspykälille: ”Peruuttamaton virhe”, terveysfirmojen etujärjestö pitää valinnanvapautta välttämättömänä soten osana

Oppositiopuolueet kritisoivat ankarasti hallituksen eduskuntaan lähettämää esitystä sote-palveluiden valinnanvapaudesta.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin mukaan esitys kaupallistaisi sote-palvelut ennennäkemättömällä tavalla, nostaisi kustannuksia ja mahdollistaisi suurten sote-yhtiöiden ”kermankuorinnan”.

– Kaupallinen sote toisi mukanaan ongelmia kymmeniksi vuosiksi ja siihen meillä ei ole varaa, Andersson sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa uudistus tuottaisi myös suurta epävarmuutta työntekijöille.

Aiemmin hallituksessa mukana ollut perussuomalaiset katsoo, että hallitus on luopunut hallitusohjelmansa linjauksista.

– Perussuomalaisten mukaan luopuminen ohjelman mukaisesta etenemisestä merkitsee elintärkeiden sote-palveluiden kriisiytymistä ja kustannusten hallitsematonta kasvua, ryhmä kirjoittaa kannanotossaan.

Eduskuntaryhmä arvioi muun muassa, että hallituksen esitys ei takaa yhdenvertaisia palveluita maan eri osissa. Ryhmä moittii myös ”hallitsematonta siirtymistä markkinaehtoiseen sote-järjestelmään”.

Vetoomus hallituspuolueiden kansanedustajille

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto katsoo, että hallitus on tekemässä peruuttamattoman virheen, joka vaarantaa suomalaisten palvelut.

– Hallitus aikoo tehdä sote-keskuksista terveysfirmoille raha-automaatteja. Sitä virhettä on vaikea korjata. Jos hallituksen sote-malli menee läpi, sillä vaarannetaan kaikkien ihmisten palvelut ja julkinen talous, Aalto sanoo tiedotteessa.

Aalto vetoaa kannanotossaan erityisesti hallituspuolueiden kansanedustajiin soten pysäyttämiseksi. Ainakin kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki on jo ilmoittanut aikovansa äänestää lakeja vastaan.

Yksityisiä sosiaali- ja terveysalan yrityksiä edustava Hyvinvointialan liitto vaatii valinnanvapausesityksen vientiä loppuun asti. Liiton toimitusjohtajan Ulla-Maija Rajakankaan mukaan sote-uudistus on välttämätön ja se on toteutettava valinnanvapauden kautta.

– Valinnanvapaus ja sen tuoma kilpailu on eräs keskeisimmistä vipuvoimista tuottavuuden parantamiseksi julkisessa sote-järjestelmässä. Se lisää markkinoilla olevia vaihtoehtoja ja edistää niiden muovautumista parhaiten eri asiakkaiden tarpeisiin, Rajakangas sanoo liiton tiedotteessa.

Suomen Yrittäjät pitää hallituksen esitystä kohtalaisen hyvänä, mutta ihmettelee kohtaa, jossa määrätään, että sote-keskuksessa sosiaaliohjausta ja -neuvontaa antavan henkilön on oltava palvelussuhteessa sote-keskukseen.

– Tarkoittaako tämä, että sosiaalialan ammattihenkilö ei voi toimia ammatinharjoittaja-yrittäjänä osana sote-keskusta samoin kuin esimerkiksi lääkäri voi? Miksi tällainen ero, elinkeinoasioidenpäällikkö Susanna Kallama kysyy tiedotteessa.

Orpo: ”Hallitus pelastaa Suomen suurilta terveysyhtiöiltä”

Eduskunnan kyselytunnilla iltapäivällä kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah kaipasi rautalankaa, miten on mahdollista, että mallilla ollaan hakemassa kolmen miljardin säästöjä, mutta samanaikaisesti voitaisiin varmistaa, että annetulla rahoituksella tullaan pärjäämään maakunnissa.

– Ilman, että edessä on massiivinen omien terveysasemien tai vanhusten palveluasuntojen alasajo, Essayah kysyi.

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan sosiaali- ja terveyspalvelut ovat monilla alueilla rapautuneet.

– Terveyskeskukseen ei pääse. Se oli se perimmäinen syy, miksi tähän sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen on lähdetty, Orpo totesi.

Hän muistutti, että väestön ikääntymisen takia kulut ovat kasvamassa räjähdysmäisesti ensi vuosikymmen aikana.

– Nyt on havahduttu siihen, että jos tätä uudistusta ei tehdä, nämä isot monikansalliset terveysyhtiöt valtaavat Suomen, mitä tapahtuu tällä hetkellä, Orpo sanoi.

